मनरेगा बंद कर क्यों लाई गई नई योजना वीबी-जी-राम-जी?केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताई वजह

वीबी जी-राम-जी पर भाजपा की एक दिवसीय कार्यशाला के बाद इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में केंद्रीय मंत्री मीडिया से मुखातिब थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और दोनों उपमुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक की उपस्थिति में उन्होंने कहा कि यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है। लिहाजा लोगों को योजना के बारे में और इसके लाभ बताना जरूरी है। यह इसलिए भी जरूरी है ताकि विपक्ष इसपर भ्रम न फैला सके। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर भी ऐसा ही इन्होंने किया था और मुस्लिमों को यह बताकर कि उनकी नागरिकता चली जाएगी, उन्हें विरोध में खड़ा कर दिया था। सीएए के बाद क्या मुसलमान की नागरिकता गई? उन्होंने बताया कि रोजगार की गारंटी के दिन 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं। पूरी योजना डिजिटल कर दी गई है ताकि भ्रष्टाचार न हो सके। कृषि के समय में योजना में छूट दी गई है ताकि कृषि प्रभावित न हो। कृषि उत्पादन में चीन को पीछे छोड़कर यूपी नंबर एक हो गया है। स्वास्थ्य और पानी के संरक्षण के साथ-साथ पूरे ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था इस योजना में है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा। यूपी पर सकारात्मक असर होगा तो देश पर भी पड़ेगा।