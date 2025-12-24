Hindustan Hindi News
Why was former DGP appointed to Education Commission? Yogi explained in UP Assembly also spoke about bulldozer action
पूर्व डीजीपी को शिक्षा आयोग में क्यों बिठाया? योगी ने बताया; आगे के बुलडोजर प्लान पर भी बोले

संक्षेप:

पूर्व डीजीपी को शिक्षा आयोग में क्यों बैठाया? यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने बताया है। इसके सपा पर खूब हमला बोला। उन्होंने  आगे का बुलडोजर ऐक्शन प्लान भी बता दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई छांगुर जैसा व्यक्ति है तो बुलडोजर भी चलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता।

Dec 24, 2025 04:52 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय के दिए गए सुझाव के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने तंज भी कसा। योगी ने कहा कि पूर्व डीजीपी को शिक्षा आयोग में क्यों बैठाया? सदन में योगी ने बताया। उन्होंने कि जिस तरह प्रदेश में माफिया की कमर तोड़ी है उसी तरह शिक्षा आयोग में भी उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड डीजीपी को बैठाया है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माफिया के कमर तोड़ी गई है इस तरह नकल माफिया की भी कमर तोड़ी जा सके। योगी ने आगे का बुलडोजर ऐक्शन प्लान भी बता दिया।

उन्होंने कहा कि अगर आबादी की भूमि पर या किसी सरकारी भूमि पर कोई माफिया कब्जा करके उसपर मॉल बनाकर, या वसूली का अड्डा बनाकर उसके माध्यम से अनैतिक, अवैध गतिविधियों का संचालन करके कोई छांगुर जैसा व्यक्ति वहां अनैतिक गतिविधियों का संचालन करेगा तो बुलडोजर भी चलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता।

कब्जा करने पर छोड़ूंगा नहीं

योगी ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ जितना सपा ने किया उतना किसी ने नहीं किया। हमने नौ लाख सरकारी नौकरियां दी हैं लेकिन कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। सपा सरकार में यूपी के लोगों के सामने पहचान का संकट था। लोगों में अपने जीवन के लिए भय था अब प्रदेश की पहचान बदली है। आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, कोई भी होगा, उसको छोडूंगा तो नहीं।

पीडीए पर सपा को घेरा

सपा को पीडीए पर घेरते हुए योगी ने कहा कि पूजा पाल आप के ही सामने आपकी ही पार्टी से सदस्य चुनी गई थीं। आप न्याय नहीं दिला पाए क्योंकि हिम्मत नहीं थी। माफिया के सामने आपका झुकना मजबूरी थी। आप उन गुंडों माफियाओं के सामने गरीब बेटी को न्याय नहीं दे सकते थे। आप बात पीडीए की करते हैं, क्या वो पीडीए का पार्ट नहीं थीं। न्याय कैसे होता है, यह हमारी सरकार ने तय किया। बेटी चाहे उस पक्ष की हो या इस पक्ष की उसको हर हाल में न्याय मिलेगा। विजमा यादव को मैंने बुलाया था कि आपको सुरक्षा हम देंगे।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
