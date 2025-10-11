अखिलेश यादव का क्यों सस्पेंड हुआ था फेसबुक पेज, खुद सपा प्रमुख ने बताया कारण

लखनऊ में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने बताया, "मुझे पता चला कि मेरा मेटा (फेसबुक) अकाउंट सस्पेंड किया गया है क्योंकि कुछ आपत्तियां थीं। मुझे बताया गया कि आपत्ति वयस्क यौन शोषण और हिंसा को लेकर थी। जब मुझे पूरी रिपोर्ट मिली तो उसमें बलिया की एक युवती के बारे में पोस्ट थे वह सच्ची घटना थी। एक और पत्रकार की हत्या के बारे में भी पोस्ट था। उसमें मैंने लिखा था कि एक पत्रकार की हत्या पत्रकार पर दबाव बनाना, पत्रकार पर एफआईआर लगाना, पत्रकारों को निवस्त्र करके मारना, भाजपा राज में मीडिया के मनोबल के एनकाउंटर का हर हथकंडा अपनाया जा रहा। इसमें क्या गलत है? हम समझ गए हैं कि जितना हम ज़मीन पर काम करेंगे, हमारी लड़ाई उतनी ही सफल होगी और इसलिए हम ज़मीन पर ही काम करेंगे।"