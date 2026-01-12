यूपी के इस जिले में मदरसा और मस्जिद पर क्यों चला बुलडोजर? निर्माण ध्वस्त

संक्षेप: यूपी के गोंडा जिले में सरकारी स्कूल की जमीन पर बने मदरस और मस्जिद पर बुलडोजर ऐक्शन हुआ है। प्रशासन की टीम ने एसडीएम की मौजूदगी में बुलडोजर से मदरसे के अवैध हिस्सों को जमींदोज किया गया है।

यूपी के गोंडा जिले में सोमवार को तरबगंज तहसील के बरौली गांव में प्रशासन ने सरकारी स्कूल की जमीन पर बने अवैध मदरसे और मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन की टीम ने एसडीएम की मौजूदगी में बुलडोजर से मदरसे के अवैध हिस्सों को जमींदोज किया। इस दौरान प्रशासन की कार्रवाई को देखने के लिए भारी संख्या में लोग जुटे रहे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कई साल पहले बरौली बरजोर नगर स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय की जमीन पर मदरसा व मस्जिद का निर्माण कर लिया गया था। प्रशासन के कई बार चेतावनी और नोटिस देने के बावजूद मदरसा संचालकों द्वारा कब्जा खाली नहीं किया गया, जिसके बाद डीएम के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। तरबगंज एसडीएम विश्वामित्र ने बताया कि जिस जगह पर मदरसा और मस्जिद का निर्माण किया गया था, वह भूमि मूल रूप से सरकारी स्कूल के लिए आवंटित थी। प्राथमिक विद्यालय की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था। कई बार निर्देश देने के बावजूद अवैध कब्जा हटाया नहीं गया। इसलिए नियमानुसार ध्वस्तीकरण कराया गया है। मदरसा संचालक के खिलाफ भी नियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।