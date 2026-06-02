सिर्फ सूरज की किरणें नहीं, यूपी के इस शहर को 'आग का गोला' बना रहीं चट्टानें; दुनिया में सबसे गर्म

UP का बांदा जिला 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ देश का सबसे गर्म शहर बन गया है। जानें आखिर क्यों सूरज की सीधी किरणों, ग्रेनाइट की चट्टानों और 2 लाख पेड़ों की कटाई ने बांदा को आग का गोला बना दिया है।

उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड इलाका यूं तो हमेशा अपने सूखे और गर्मी के लिए जाना जाता है, लेकिन इन दिनों इस इलाके का बांदा जिला एक खौफनाक वजह से चर्चा में है। बांदा पिछले कुछ सालों से देश के सबसे गर्म जिलों में रिकॉर्ड बना रहा है। इस साल गर्मी में यहां का पारा 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिससे यह भारत का सबसे गर्म शहर बन गया है। आलम यह है कि दिन में सड़कें सुनसान हो जाती हैं और लू के थपेड़ों से बीमार पड़े लोगों से अस्पताल भर गए हैं।

दुनिया के सबसे गर्म शहरों में बना ली जगह बीते 21 मई को बांदा का तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इस भयंकर तपन के साथ बांदा ने राजस्थान के चुरू को भी पीछे छोड़ दिया और ग्लोबल हीट मैप पर अपनी जगह बना ली। उस हफ्ते यह सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे गर्म शहरों में शामिल हो गया था।

मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, लगातार कई दिनों तक बांदा 47 से 48 डिग्री तापमान के साथ देश का सबसे गर्म जिला बना रहा। यह तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री अधिक था। हालांकि, बांदा के आस-पास के जिलों जैसे प्रयागराज, कानपुर और झांसी का भी लगभग ऐसा ही हाल रहा।

रेड अलर्ट जारी, रात में भी नहीं मिल रही राहत मौसम विभाग ने बांदा और दक्षिणी यूपी के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। पिछले हफ्ते हल्की बूंदाबांदी से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन तापमान अब भी 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि रात में भी लोगों को गर्मी से निजात नहीं मिल रही है। हालात की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घरों के अंदर ही रहने की अपील की है।

आखिर क्यों आग उगल रहा है बांदा? बांदा के इस भयंकर तपन के पीछे इसकी भौगोलिक स्थिति के साथ-साथ कई अन्य प्राकृतिक कारण भी जिम्मेदार हैं।

सीधे सिर पर चमकता है सूरज: मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, ग्लोब पर बांदा ऐसी जगह स्थित है जहां गर्मियों में सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर होता है। सूर्य की सीधी किरणें, साफ आसमान और पानी की कमी से यहां आग बरसने जैसे हालात बन जाते हैं।

ग्रेनाइट की चट्टानें बनीं मुसीबत: बांदा एक ऊंचे और पथरीले इलाके में बसा है, जिसके नीचे कठोर ग्रेनाइट की चट्टानें हैं। दिन भर ये चट्टानें सूरज की भयानक गर्मी सोख लेती हैं और रात में इसी गर्मी को वापस हवा में छोड़ती हैं। इसी वजह से रात में भी तपन बनी रहती है।

रेगिस्तान की गर्म हवाएं: राजस्थान और सिंध के रेगिस्तानों से आने वाली सूखी और गर्म हवाएं (लू) इस इलाके के तापमान को और भयानक बना देती हैं।

पश्चिमी विक्षोभ से महरूम: जिन पश्चिमी विक्षोभों ने इस महीने उत्तर भारत के कुछ हिस्सों को थोड़ी ठंडक दी, उनका असर बुंदेलखंड और बांदा में बिल्कुल नहीं दिखा।

विकास के नाम पर कट गए लाखों पेड़ और अवैध खनन सिर्फ कुदरत ही नहीं, इंसानी गतिविधियों ने भी इस आग को भड़काने का काम किया है। इस इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध खनन का बोलबाला है। इसके अलावा, सड़कों के चौड़ीकरण के लिए पूरे बुंदेलखंड में पुराने और छायादार पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हुई है।

बांदा के निवासी और पर्यावरण कार्यकर्ता आशीष सागर ने DW से बात करते हुए कहा, "बांदा की जीवनरेखा कही जाने वाली केन नदी से जिस तरह अंधाधुंध बालू निकाली जा रही है और पेड़-पौधे खत्म होते जा रहे हैं, उसकी वजह से गर्मी लगातार बढ़ रही है। बांदा जिले में इस वक्त बीस से ज्यादा लाल मौरम यानी बालू का उत्खनन करने वाली खदानों का संचालन हो रहा है। इस खनन का विस्तार सिर्फ केन नदी तक नहीं है बल्कि यमुना, रंज और बाघेन नदियों तक है।”

अकेले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान ही महुआ, पीपल, नीम और शीशम जैसे करीब 2 लाख पुराने पेड़ों को काट दिया गया। पेड़ों की इस अंधाधुंध कटाई से बांदा में पेड़-पौधों और हरियाली का लगभग सफाया हो गया है, जिसका खामियाजा अब भयानक गर्मी के रूप में भुगतना पड़ रहा है।

महिला किसान नेता और पर्यावरण कार्यकर्ता उषा निषाद कहती हैं कि अवैध खनन के खिलाफ तमाम शिकायतें होती रहती हैं लेकिन कोई लगाम नहीं लगती। डीडब्ल्यू से बातचीत में उषा निषाद कहती हैं, "हम लोगों ने चित्रकूटधाम मंडल के मंडलायुक्त से मिलकर इसकी लिखित शिकायत की है। यहां तक कि हम लोग नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी कर चुके हैं लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ।”