स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए अतिरिक्त वसूले गए रुपए की वापसी में लापरवाही क्यो? UPPCL को फटकार

यूपी में नए कनेक्शन पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए अतिरिक्त वसूले गए रुपए की वापसी में लापरवाही क्यो? नियामक आयोग ने सख्त नाराजगी जताई है। आयोग ने यूपीपीसीएल को जमकर फटकार लगाई।

यूपी में नए बिजली कनेक्शन पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए अतिरिक्त वसूले गए पैसों की वापस करने में बिजली कंपनियों की लापरवाही पर नियामक आयोग ने सख्त नाराजगी जताई है। इसे लेकर यूपीपीसीएल को कड़ी फटकार लगाते हुए सभी बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को 20 अगस्त को तलब किया है। उन्हें उस धनवापसी का शपथपत्र भी देना होगा, जो उपभोक्ताओं से अधिक वसूली गई थी। आयोग ने अप्रैल से जुलाई के मध्य इस धनराशि के लौटाने के आदेश दिए थे।

प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं से स्मार्ट प्रीपेड मीटर की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि वसूले जाने के मामले में मंगलवार को राज्य विद्युत नियामक आयोग में सुनवाई हुई। आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार, सदस्य संजय कुमार सिंह व गिरीश कुमार वैश्य ने बिजली कंपनियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए पावर कॉरपोरेशन की भूमिका पर भी सवाल उठाए। दरअसल उपभोक्ताओं से अधिक वसूली गई रकम की वापसी को लेकर उपभोक्ता परिषद ने आयोग में शिकायत की थी। आयोग ने छह मार्च को पारित आदेश में निर्देश दिया था कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए निर्धारित लागत सिंगल फेस 2800 रुपये और 3 फेस के लिए 4100 रुपये से अधिक वसूली गई धनराशि उपभोक्ताओं को अप्रैल के प्रथम बिलिंग साइकिल में ही वापस की जाए। सभी बिजली कंपनियां पूरी कार्रवाई कर 31 जुलाई तक अनुपालन रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें। 11 अगस्त को सभी बिजली कंपनियों के निदेशक (वाणिज्य) स्वयं उपस्थित होकर पूरी कार्रवाई से आयोग को अवगत कराएं।

सुनवाई में पावर कॉरपोरेशन के निदेशक (वाणिज्य) प्रशांत वर्मा तथा मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के कुछ अधिकारी उपस्थित हुए। कॉरपोरेशन की ओर से आयोग को लिखित रूप से बताया गया कि जुलाई और अगस्त माह में कुल 93,138 विद्युत उपभोक्ताओं को धनराशि वापस की जानी थी, जिसमें 85,458 सिंगल फेस तथा 7,680 थ्री फेस उपभोक्ता शामिल हैं। कुल 33 करोड़ 22 लाख रुपये की वापसी के मुकाबले अब तक 30 करोड़ 86 लाख रुपये उपभोक्ताओं के बिलों में वापस किए जाने तथा लगभग 2 करोड़ 36 लाख रुपये की धनराशि अभी वापस किया जाना शेष बताया गया।