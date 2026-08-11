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स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए अतिरिक्त वसूले गए रुपए की वापसी में लापरवाही क्यो? UPPCL को फटकार

By Deep Pandey
लखनऊ, विशेष संवाददाता
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यूपी में नए कनेक्शन पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए अतिरिक्त वसूले गए रुपए की वापसी में लापरवाही क्यो? नियामक आयोग ने सख्त नाराजगी जताई है। आयोग ने यूपीपीसीएल को जमकर फटकार लगाई।

स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए अतिरिक्त वसूले गए रुपए की वापसी में लापरवाही क्यो? UPPCL को फटकार
यूपी में नए कनेक्शन पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए अतिरिक्त वसूले गए रुपए की वापसी में लापरवाही क्यो? नियामक आयोग ने सख्त नाराजगी जताई है।

यूपी में नए बिजली कनेक्शन पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए अतिरिक्त वसूले गए पैसों की वापस करने में बिजली कंपनियों की लापरवाही पर नियामक आयोग ने सख्त नाराजगी जताई है। इसे लेकर यूपीपीसीएल को कड़ी फटकार लगाते हुए सभी बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को 20 अगस्त को तलब किया है। उन्हें उस धनवापसी का शपथपत्र भी देना होगा, जो उपभोक्ताओं से अधिक वसूली गई थी। आयोग ने अप्रैल से जुलाई के मध्य इस धनराशि के लौटाने के आदेश दिए थे।

प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं से स्मार्ट प्रीपेड मीटर की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि वसूले जाने के मामले में मंगलवार को राज्य विद्युत नियामक आयोग में सुनवाई हुई। आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार, सदस्य संजय कुमार सिंह व गिरीश कुमार वैश्य ने बिजली कंपनियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए पावर कॉरपोरेशन की भूमिका पर भी सवाल उठाए। दरअसल उपभोक्ताओं से अधिक वसूली गई रकम की वापसी को लेकर उपभोक्ता परिषद ने आयोग में शिकायत की थी। आयोग ने छह मार्च को पारित आदेश में निर्देश दिया था कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए निर्धारित लागत सिंगल फेस 2800 रुपये और 3 फेस के लिए 4100 रुपये से अधिक वसूली गई धनराशि उपभोक्ताओं को अप्रैल के प्रथम बिलिंग साइकिल में ही वापस की जाए। सभी बिजली कंपनियां पूरी कार्रवाई कर 31 जुलाई तक अनुपालन रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें। 11 अगस्त को सभी बिजली कंपनियों के निदेशक (वाणिज्य) स्वयं उपस्थित होकर पूरी कार्रवाई से आयोग को अवगत कराएं।

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सुनवाई में पावर कॉरपोरेशन के निदेशक (वाणिज्य) प्रशांत वर्मा तथा मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के कुछ अधिकारी उपस्थित हुए। कॉरपोरेशन की ओर से आयोग को लिखित रूप से बताया गया कि जुलाई और अगस्त माह में कुल 93,138 विद्युत उपभोक्ताओं को धनराशि वापस की जानी थी, जिसमें 85,458 सिंगल फेस तथा 7,680 थ्री फेस उपभोक्ता शामिल हैं। कुल 33 करोड़ 22 लाख रुपये की वापसी के मुकाबले अब तक 30 करोड़ 86 लाख रुपये उपभोक्ताओं के बिलों में वापस किए जाने तथा लगभग 2 करोड़ 36 लाख रुपये की धनराशि अभी वापस किया जाना शेष बताया गया।

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पौने चार लाख उपभोक्ताओं का पैसा करें वापस: वर्मा

विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि बिजली कंपनियां केवल 93,138 उपभोक्ताओं की धनवापसी की बात कर रही हैं, जबकि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 10 सितंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक, जब तक नई कॉस्ट बुक लागू हुई, प्रदेश की सभी बिजली कंपनियों ने 3,73,509 विद्युत उपभोक्ताओं को नए बिजली कनेक्शन दिए। ऐसे में उन सभी उपभोक्ताओं की भी जांच कर अतिरिक्त वसूली गई धनराशि वापस की जानी चाहिए जिनसे स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए सिंगल फेस पर 6,016 रुपये तथा थ्री फेस पर 11,341 रुपये की दर से धनराशि वसूली गई थी।

Deep Pandey

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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