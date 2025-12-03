डीजी जेल पर क्यों नहीं कार्रवाई शुरू हो? हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक को भी दी नोटिस

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीजी/आईजी जेल प्रशासन एवं सुधार प्रेमचंद मीणा और वरिष्ठ जेल अधीक्षक जिला कारागार झांसी विनोद कुमार को अवमानना के मामले में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को एक माह में आदेश का अनुपालन हलफनामा दाखिल करने या कारण स्पष्ट करने को कहा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की जाए।

यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने श्रवण कुमार व अवधेश सिंह की अवमानना याचिकाओं पर अधिवक्ता धनंजय कुमार मिश्र को सुनकर दिया है। एडवोकेट मिश्र ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए याचियों को 10 जून 1990 से सेवा नियमित कर सेवा जनित परिलाभ दिए जाने का आदेश दिया था। दो नवंबर 2022 के आदेश की कॉपी अनुपालन के लिए दी गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस पर यह अवमानना याचिका की गई।

वहीं एक और मामले मेंं सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत अर्जियों पर पुलिस की ओर से इंस्ट्रक्शन (जानकारी) आने में देरी पर नाराजगी जताई है। इससे याचिकाओं के निस्तारण में बेवजह विलम्ब होता है। कोर्ट ने डीजीपी को सर्कुलर जारी कर सभी जिला पुलिस प्रमुखों को निर्देश देने को कहा है कि इंस्ट्रक्शन भेजने में किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाए। यदि ऐसा होता है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि याची की ज़मानत अर्जी सिर्फ जांच अधिकारी की लापरवाही के कारण एक महीने से ज़्यादा समय तक निस्तारित नहीं की जा सकी। इससे याची की आज़ादी छीन ली गई और जमानत का केस होने के बावजूद वह एक महीने से ज़्यादा समय तक बेवजह जेल में रहा।कोर्ट ने याचिका की मेरिट के आधार पर याची की ज़मानत मंजूर कर ली। साथ ही भविष्य में इस देरी को रोकने के लिए डीजीपी को सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया।