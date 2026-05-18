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लखनऊ से गोवा समेत कई फ्लाइटें क्यों बंद होंगी? दिल्ली, मुम्बई की उड़ानों के कम हो सकते हैं फेरे

Deep Pandey हिन्दुस्तान, लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
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लखनऊ एयरपोर्ट से जाने वाली  गोवा समेत कई फ्लाइटें बंद हो सकती हैं। इंडिगो देश भर में अपनी 300 फ्लाइटों को कम करने जा रहा है। इसकी वजह महंगे एयर टरबाइन फ्यूल को बताया जा रहा है। दिल्ली, मुम्बई की उड़ानों के फेरे कम हो सकते हैं।

लखनऊ से गोवा समेत कई फ्लाइटें क्यों बंद होंगी? दिल्ली, मुम्बई की उड़ानों के कम हो सकते हैं फेरे

लखनऊ एयरपोर्ट से गोवा समेत कई फ्लाइटें बंद हो सकती हैं। इंडिगो देश भर में अपनी 300 फ्लाइटों को कम करने जा रहा है। इसकी वजह महंगे एयर टरबाइन फ्यूल को बताया जा रहा है। इसका असर लखनऊ में भी पड़ेगा। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार, जुलाई में गोवा की फ्लाइट बंद हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, मुम्बई की फ्लाइटों के फेरे कम हो सकते हैं। एयरलाइंस की एक टीम उन फ्लाइटों को कम करने के लिए सूची तैयार कर रही है जिसमें औसत यात्रियों की संख्या कम है।

इसके साथ ही उन फ्लाइटों के शेड्यूल से हटाए जाने पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा यहां से दिल्ली के लिए 12 से 13, मुम्बई के लिए 10 से 12 फ्लाइटें हैं। इसके अलावा बेंगेलुरू के लिए औसतन 9 फ्लाइटें हैं। सूत्रों के अनुसार ऐसे रूटों पर कुछ फेरे कर करने की जद्दोजहद चल रही है। इसके अलावा जिन रूटों पर फ्लाइटें एक या दो हैं लेकिन यात्री काफी कम हैं, उनको भी बंद किया जाएगा। कुछ समय पूर्व इंडिगो ने लखनऊ नागपुर के बीच फ्लाइट बंद कर दी थी। इसकी जगह झारसुंगड़ा की फ्लाइट शुरू कर दी थी।

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दिल्ली की जगह नोएडा विकल्प

इंडिगो के पास अब दिल्ली की जगह नोएडा विकल्प है जहां उसे ‘फुल लोड’ मिलना तय है। दरअसल नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और आसपास जाने वाले बड़ी संख्या में यात्री सिर्फ इसलिए दिल्ली की फ्लाइट बुक करते हैं क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है। जुलाई से इंडिगो लखनऊ नोएडा के बीच चार नई फ्लाइटें शुरू कर रहा है। ऐसे में दिल्ली की फ्लाइटें कम करना उसके लिए आसान होगा।

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रनवे मरम्मत के समय तीन दर्जन से ज्यादा फ्लाइटें बंद हुई थीं

लखनऊ एयरपोर्ट के रनवे मरम्मत के लिए 2025 में बंद हुआ था। सुबह से शाम तक की फ्लाइटें निरस्त रहने की वजह से इंडिगो ने 38 से ज्यादा फ्लाइटों को तब बंद कर दिया था। लखनऊ एयरपोर्ट पर जब रात के समय रनवे की री-कार्पेटिंग (मरम्मत) का काम चल रहा था, तब इंडिगो की बेंगलुरु, गोवा और पुणे जाने वाली देर रात और सुबह की कई फ्लाइट्स को महीनों के लिए बंद या री-शेड्यूल करना पड़ा था।

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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