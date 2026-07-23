Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आजम की जौहर यूनिवर्सिटी के लिए क्यों बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर रही सपा? क्या संदेश देने की कोशिश

By Deep Pandey
रामपुर, हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए सियासी हलचल तेज है।  जौहर यूनिवर्सिटी के लिए सपा में रामपुर में शक्ति प्रदर्शन किया। राजनीतिक गलियों में सपा के प्रतिनिधि मंडल के पहुंचने और समर्थन को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हैं।

आजम की जौहर यूनिवर्सिटी के लिए क्यों बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर रही सपा? क्या संदेश देने की कोशिश
Why SP staging a massive show of strength for Azam Jauhar University? What message is it trying to convey?

यपी के रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को ध्वस्त किए जाने के नोटिस के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। विश्वविद्यालय को बचाने के समर्थन में चल रहे धरना-प्रदर्शन के बीच नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय के नेतृत्व में करीब 45 विधायक और पूर्व विधायक रामपुर पहुंचे। समाजवादी पार्टी के इस बड़े शक्ति प्रदर्शन को आजम खां के मुश्किल दौर में पार्टी के अब तक के सबसे मजबूत राजनीतिक समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियों में इस दौरे को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हैं। लंबे समय से आजम खां और सपा नेतृत्व के रिश्तों को लेकर उठते रहे सवालों के बीच पार्टी का यह सामूहिक प्रदर्शन कई राजनीतिक संदेश देता नजर आ रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जौहर यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर सपा ने अपने वरिष्ठ नेता के समर्थन में खुलकर ताकत दिखाई है। एका का संदेश देने की कोशिश है।

हालांकि आजम खां का कठिन दौर 2017 में प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद शुरू हो गया था, लेकिन 2019 से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का सिलसिला तेज हुआ। एक के बाद एक मुकदमे दर्ज हुए और संख्या सौ से अधिक तक पहुंच गई। आजम खां और उनके परिवार को जेल भी जाना पड़ा। उस समय पार्टी नेतृत्व की सक्रियता को लेकर सवाल उठे और सोशल मीडिया पर समर्थकों ने सपा नेतृत्व की आलोचना भी की।

टिकट चयन में भी मतभेद आया था सामने

2024 के लोकसभा चुनाव में भी टिकट चयन को लेकर मतभेद खुलकर सामने आए। लेकिन अब जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई के बीच सपा का यह बड़ा प्रतिनिधिमंडल रामपुर पहुंचकर यह संकेत देने की कोशिश करता दिखा कि पार्टी आजम खां के साथ मजबूती से खड़ी है।

ये भी पढ़ें:जौहर विवि के 38 भवन गिरने से बचेंगे क्या? आदेश को कमिश्नर कोर्ट में चुनौती

2019 से लगातार बढ़ीं मुश्किलें

2019 से आजम खां के खिलाफ लगातार मुकदमे दर्ज होने लगे। मुकदमों की संख्या सौ से अधिक पहुंची और उन्हें परिवार सहित जेल जाना पड़ा। इसी दौर में जौहर यूनिवर्सिटी भी कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई के केंद्र में रही।

रिश्तों में आई थी तल्खी

2022 विधानसभा चुनाव से पहले आजम समर्थकों ने सोशल मीडिया पर सपा नेतृत्व के खिलाफ नाराजगी जताई थी। हालात संभालने के लिए अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे, लेकिन बाद में दूरियां फिर बढ़ीं। 2024 लोकसभा चुनाव में टिकट चयन को लेकर भी मतभेद चर्चा में रहे।

ये भी पढ़ें:आजम की ‘कैद’ से मुक्त हुई 3.5 KM की फोरलेन सड़क, आम लोगों के लिए खोला गया रास्ता
ये भी पढ़ें:आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर चलेगा बुलडोजर, 38 भवन होंगे ध्वस्त

शक्ति प्रदर्शन से दिया बड़ा राजनीतिक संदेश

जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर ध्वस्तीकरण नोटिस के बाद नेता प्रतिपक्ष समेत 45 विधायक और पूर्व विधायक का रामपुर पहुंचना सपा का बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। इससे यह संकेत देने की कोशिश है कि पार्टी जौहर यूनिवर्सिटी और आजम खान के मुद्दे पर खुलकर मैदान में उतर चुकी है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Rampur अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।