आजम की जौहर यूनिवर्सिटी के लिए क्यों बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर रही सपा? क्या संदेश देने की कोशिश

आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए सियासी हलचल तेज है। जौहर यूनिवर्सिटी के लिए सपा में रामपुर में शक्ति प्रदर्शन किया। राजनीतिक गलियों में सपा के प्रतिनिधि मंडल के पहुंचने और समर्थन को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हैं।

यपी के रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को ध्वस्त किए जाने के नोटिस के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। विश्वविद्यालय को बचाने के समर्थन में चल रहे धरना-प्रदर्शन के बीच नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय के नेतृत्व में करीब 45 विधायक और पूर्व विधायक रामपुर पहुंचे। समाजवादी पार्टी के इस बड़े शक्ति प्रदर्शन को आजम खां के मुश्किल दौर में पार्टी के अब तक के सबसे मजबूत राजनीतिक समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियों में इस दौरे को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हैं। लंबे समय से आजम खां और सपा नेतृत्व के रिश्तों को लेकर उठते रहे सवालों के बीच पार्टी का यह सामूहिक प्रदर्शन कई राजनीतिक संदेश देता नजर आ रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जौहर यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर सपा ने अपने वरिष्ठ नेता के समर्थन में खुलकर ताकत दिखाई है। एका का संदेश देने की कोशिश है।

हालांकि आजम खां का कठिन दौर 2017 में प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद शुरू हो गया था, लेकिन 2019 से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का सिलसिला तेज हुआ। एक के बाद एक मुकदमे दर्ज हुए और संख्या सौ से अधिक तक पहुंच गई। आजम खां और उनके परिवार को जेल भी जाना पड़ा। उस समय पार्टी नेतृत्व की सक्रियता को लेकर सवाल उठे और सोशल मीडिया पर समर्थकों ने सपा नेतृत्व की आलोचना भी की।

टिकट चयन में भी मतभेद आया था सामने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी टिकट चयन को लेकर मतभेद खुलकर सामने आए। लेकिन अब जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई के बीच सपा का यह बड़ा प्रतिनिधिमंडल रामपुर पहुंचकर यह संकेत देने की कोशिश करता दिखा कि पार्टी आजम खां के साथ मजबूती से खड़ी है।

2019 से लगातार बढ़ीं मुश्किलें 2019 से आजम खां के खिलाफ लगातार मुकदमे दर्ज होने लगे। मुकदमों की संख्या सौ से अधिक पहुंची और उन्हें परिवार सहित जेल जाना पड़ा। इसी दौर में जौहर यूनिवर्सिटी भी कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई के केंद्र में रही।

रिश्तों में आई थी तल्खी 2022 विधानसभा चुनाव से पहले आजम समर्थकों ने सोशल मीडिया पर सपा नेतृत्व के खिलाफ नाराजगी जताई थी। हालात संभालने के लिए अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे, लेकिन बाद में दूरियां फिर बढ़ीं। 2024 लोकसभा चुनाव में टिकट चयन को लेकर भी मतभेद चर्चा में रहे।