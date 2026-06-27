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Explainer: राजेंद्र पाल गौतम को UP कांग्रेस का प्रभारी बनाने के पीछे क्या रणनीति, DBM फॉर्मूले पर पार्टी?

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी में बड़ा बदलाव करते हुए कांग्रेस ने राजेंद्र पाल गौतम को प्रभारी बनाया है। वह बसपा सुप्रीमो मायावती की कई बार तारीफ कर चुके हैं और अब कयास लग रहे हैं कि पार्टी फिर से पुराने DBM फॉर्मूले पर चल सकती है।

राजेंद्र पाल गौतम को UP कांग्रेस का प्रभारी बनाने के पीछे क्या रणनीति, DBM फॉर्मूले पर पार्टी?

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से चंद महीने पहले कांग्रेस ने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। महासचिव अविनाश पांडे से यूपी में प्रभारी की कमान वापस लेकर दलित चेहरे राजेंद्र पाल गौतम को यह जिम्मेदारी सौंपी है। अगले साल फरवरी-मार्च में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस का यह बदलाव अहम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, पार्टी ने यह फेरबदल एक खास रणनीति के चलते किया है, जिसके तहत वह अगला चुनाव लड़ सकती है। दरअसल, पार्टी अपने पुराने DBM फॉर्मूले पर वापसी करने के प्रयास में है। यह वही फॉर्मूला है, जिसपर चलते हुए कांग्रेस ने लंबे समय तक सत्ता चलाई। DBM का मतलब- दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम वोटर्स हैं। पहले कांग्रेस ने इसी फॉर्मूले पर चलते हुए कई चुनाव जीते, लेकिन बाद में बदलाव और समय के साथ पार्टी हाशिए पर चली गई।

यूपी में कांग्रेस कई दशकों से सिर्फ रायबरेली और अमेठी तक सिमटकर रह गई है। वह भी विधानसभा चुनाव में ज्यादा असर नहीं छोड़ पाती, लेकिन लोकसभा में गांधी परिवार का गढ़ होने की वजह से लगातार जीतती रही है। 2019 में अमेठी में हार मिली, लेकिन फिर 2024 में बड़े मार्जिन से जीत दर्ज कर ली। धीरे-धीरे कमजोर होने की वजह से पार्टी के बड़े नेता उसका साथ छोड़ते गए। अब जितने भी नेता कांग्रेस के यूपी में बचे हैं, उसमें बड़े चेहरों में यह DBM फॉर्मूला फिट दिखाई दे रहा है। राजेंद्र पाल गौतम जैसे दलित चेहरे को प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी बनाकर पार्टी ने जता दिया है कि दलित वोटर्स पर पार्टी की नजर है। 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान के मुद्दे पर पार्टी को बड़ी संख्या में दलित मतदाताओं के वोट हासिल भी हुए हैं। इसके अलावा, सांसद प्रमोद तिवारी और उनकी विधायक बेटी आराधना मिश्रा (मोना) भी यूपी में बड़ा चेहरा हैं और लगातार प्रमुख बैठकों और रणनीति बनाने में योगदान देते रहे हैं। इन ब्राह्मण चेहरों के अलावा भी पहले पार्टी रीता बहुगुणा जोशी जैसे ब्राह्मण नेता को प्रदेश की कमान सौंप चुकी है। उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए साल 2009 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यूपी में 21 सीटें जीतते हुए शानदार प्रदर्शन किया था। हालांकि, बाद में वह भाजपा में शामिल हो गईं। प्रदेश में मुस्लिम नेताओं में भी कांग्रेस के पास बड़े चेहरे हैं। सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद, कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के प्रमुख इमरान प्रतापगढ़ी भी यूपी से ही ताल्लुक रखते हैं। डीबीएम फॉर्मूले के तहत कांग्रेस एक बार फिर से प्रदेश में खोई अपनी पुरानी ताकत को वापस लाना चाहती है।

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इस फॉर्मूले में मायावती का भी होगा रोल?

हाल ही में लखनऊ में अचानक राजेंद्र पाल गौतम और बाराबंकी से सांसद तनुज पूनिया मायावती से मुलाकात करने पहुंच गए, जिससे लखनऊ से लेकर दिल्ली कांग्रेस तक हड़कंप मच गया। यूपी कांग्रेस ने भी पल्ला झाड़ लिया। बिना अनुमति के मिलने पहुंचे दोनों कांग्रेस नेताओं को गेट से ही वापस भेज दिया गया। जब ज्यादा विवाद हुआ तो दोनों नेताओं ने सफाई पेश की और कहा कि वह मायावती का हालचाल लेने के लिए ही गए थे और इसका कोई राजनैतिक अर्थ नहीं है, लेकिन इससे एक मैसेज क्लियर हो गया कि कांग्रेस यूपी में मायावती से गठबंधन करने के विकल्प तलाश रही है।

दरअसल, मायावती की बसपा के साथ गठबंधन करने पर कांग्रेस को लगता है कि उसे ज्यादा फायदा होगा। इतिहास भी यही कहता है। 2024 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में पिछले एक दशक में विभिन्न चुनावों में बहुत अच्छा नहीं कर पाई है। 2017 से वह प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में ही है। राजनैतिक जानकारों की मानें तो कांग्रेस को उम्मीद है कि अगर वह बसपा के साथ चुनावी मैदान में उतरे तो ब्राह्मणों का वोट मिलने की ज्यादा संभावनाएं हैं, जबकि जैसे ही वह सपा के साथ गठबंधन में जाती है तो इसकी उम्मीद कम हो जाती है। वहीं, मुस्लिम वोटों का ट्रेंड देखा गया है कि जो भी दल भाजपा से लड़ने की स्थिति में रहता है, उसे ही उनका वोट मिलता है। कांग्रेस के पक्ष में एक बार फिर से दलित और मुस्लिम वोट पड़ने लगे हैं।

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'जब बहनजी कहेंगी तो उनसे मुलाकात कर लेंगे'

राजेंद्र पाल गौतम ने मायावती को एक बार फिर से मजबूत नेता बताते हुए कहा कि जब वह चाहेंगी तो उनसे मुलाकात हो जाएगी। इससे पता चलता है कि पार्टी ने बसपा से गठबंधन के लिए दरवाजे खोले रखे हैं। अब सबकुछ मायावती पर डिपेंड करता है कि वह किस रणनीति के तहत आगे बढ़ती हैं। एनडीटीवी से बात करते हुए राजेंद्र पाल गौतम ने कहा, ''अभी तो बहुत जल्द यूपी में उतरूंगा और पूरा संगठन तैयार करेंगे। हर जिले में जाएंगे। तीन चार महीने में पूरे यूपी को कवर करेंगे। चुनाव की प्रक्रिया, टिकट की भी प्रक्रिया भी चलेगी। कोई भी व्यक्ति फूल माला, मिठाई लेकर न आए, जो काम करेगा, वह आगे बढ़ेगा।'' वहीं, सपा से गठबंधन के सवाल पर कहा कि इंडिया अलायंस मजबूत करना है। हमने बाकी दलों का भी स्वागत किया है इसमें। यूपी में सरकार को बदला जाएगा, क्योंकि जनता दुखी है। उनके चढ़ावे-चंदे पर डाका डाला गया है। कितनी सीटों पर कांग्रेस यूपी में लड़ेगी, इस पर राजेंद्र गौतम ने कहा कि हम तो बराबर की हिस्सेदारी मांगेंगे। हालांकि मैं अधिकृत नहीं हूं। वहीं, जब उनसे पूछा गया कि क्या अब भी वह चाहते हैं कि मायावती इस गठबंधन में शामिल हों तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं तो चाहता हूं कि जो भी संविधान को मानते हैं, मजदूर, किसान, दलित, अल्पसंख्यक आदि को उनकी हिस्सेदारी मिले, संविधान लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, तो उन सारी शक्तियों में जो भी आए, उनका स्वागत है। मायावती को मजबूत नेता बताते हुए राजेंद्र पाल ने कहा कि वह उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हमारी समाज की बड़ी नेता हैं। क्या मजबूरी है, मैं नहीं कह सकता। मेरा उनके पिता और उनके बड़े भाई से अच्छे संबंध रहे हैं, इसी नाते उनका हालचाल पूछने चला गया। जब बहनजी कहेंगी तो उनसे मुलाकात कर लेंगे।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

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