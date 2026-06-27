राजेंद्र पाल गौतम को UP कांग्रेस का प्रभारी बनाने के पीछे क्या रणनीति, DBM फॉर्मूले पर पार्टी?

यूपी में बड़ा बदलाव करते हुए कांग्रेस ने राजेंद्र पाल गौतम को प्रभारी बनाया है। वह बसपा सुप्रीमो मायावती की कई बार तारीफ कर चुके हैं और अब कयास लग रहे हैं कि पार्टी फिर से पुराने DBM फॉर्मूले पर चल सकती है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से चंद महीने पहले कांग्रेस ने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। महासचिव अविनाश पांडे से यूपी में प्रभारी की कमान वापस लेकर दलित चेहरे राजेंद्र पाल गौतम को यह जिम्मेदारी सौंपी है। अगले साल फरवरी-मार्च में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस का यह बदलाव अहम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, पार्टी ने यह फेरबदल एक खास रणनीति के चलते किया है, जिसके तहत वह अगला चुनाव लड़ सकती है। दरअसल, पार्टी अपने पुराने DBM फॉर्मूले पर वापसी करने के प्रयास में है। यह वही फॉर्मूला है, जिसपर चलते हुए कांग्रेस ने लंबे समय तक सत्ता चलाई। DBM का मतलब- दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम वोटर्स हैं। पहले कांग्रेस ने इसी फॉर्मूले पर चलते हुए कई चुनाव जीते, लेकिन बाद में बदलाव और समय के साथ पार्टी हाशिए पर चली गई।

यूपी में कांग्रेस कई दशकों से सिर्फ रायबरेली और अमेठी तक सिमटकर रह गई है। वह भी विधानसभा चुनाव में ज्यादा असर नहीं छोड़ पाती, लेकिन लोकसभा में गांधी परिवार का गढ़ होने की वजह से लगातार जीतती रही है। 2019 में अमेठी में हार मिली, लेकिन फिर 2024 में बड़े मार्जिन से जीत दर्ज कर ली। धीरे-धीरे कमजोर होने की वजह से पार्टी के बड़े नेता उसका साथ छोड़ते गए। अब जितने भी नेता कांग्रेस के यूपी में बचे हैं, उसमें बड़े चेहरों में यह DBM फॉर्मूला फिट दिखाई दे रहा है। राजेंद्र पाल गौतम जैसे दलित चेहरे को प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी बनाकर पार्टी ने जता दिया है कि दलित वोटर्स पर पार्टी की नजर है। 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान के मुद्दे पर पार्टी को बड़ी संख्या में दलित मतदाताओं के वोट हासिल भी हुए हैं। इसके अलावा, सांसद प्रमोद तिवारी और उनकी विधायक बेटी आराधना मिश्रा (मोना) भी यूपी में बड़ा चेहरा हैं और लगातार प्रमुख बैठकों और रणनीति बनाने में योगदान देते रहे हैं। इन ब्राह्मण चेहरों के अलावा भी पहले पार्टी रीता बहुगुणा जोशी जैसे ब्राह्मण नेता को प्रदेश की कमान सौंप चुकी है। उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए साल 2009 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यूपी में 21 सीटें जीतते हुए शानदार प्रदर्शन किया था। हालांकि, बाद में वह भाजपा में शामिल हो गईं। प्रदेश में मुस्लिम नेताओं में भी कांग्रेस के पास बड़े चेहरे हैं। सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद, कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के प्रमुख इमरान प्रतापगढ़ी भी यूपी से ही ताल्लुक रखते हैं। डीबीएम फॉर्मूले के तहत कांग्रेस एक बार फिर से प्रदेश में खोई अपनी पुरानी ताकत को वापस लाना चाहती है।

इस फॉर्मूले में मायावती का भी होगा रोल? हाल ही में लखनऊ में अचानक राजेंद्र पाल गौतम और बाराबंकी से सांसद तनुज पूनिया मायावती से मुलाकात करने पहुंच गए, जिससे लखनऊ से लेकर दिल्ली कांग्रेस तक हड़कंप मच गया। यूपी कांग्रेस ने भी पल्ला झाड़ लिया। बिना अनुमति के मिलने पहुंचे दोनों कांग्रेस नेताओं को गेट से ही वापस भेज दिया गया। जब ज्यादा विवाद हुआ तो दोनों नेताओं ने सफाई पेश की और कहा कि वह मायावती का हालचाल लेने के लिए ही गए थे और इसका कोई राजनैतिक अर्थ नहीं है, लेकिन इससे एक मैसेज क्लियर हो गया कि कांग्रेस यूपी में मायावती से गठबंधन करने के विकल्प तलाश रही है।

दरअसल, मायावती की बसपा के साथ गठबंधन करने पर कांग्रेस को लगता है कि उसे ज्यादा फायदा होगा। इतिहास भी यही कहता है। 2024 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में पिछले एक दशक में विभिन्न चुनावों में बहुत अच्छा नहीं कर पाई है। 2017 से वह प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में ही है। राजनैतिक जानकारों की मानें तो कांग्रेस को उम्मीद है कि अगर वह बसपा के साथ चुनावी मैदान में उतरे तो ब्राह्मणों का वोट मिलने की ज्यादा संभावनाएं हैं, जबकि जैसे ही वह सपा के साथ गठबंधन में जाती है तो इसकी उम्मीद कम हो जाती है। वहीं, मुस्लिम वोटों का ट्रेंड देखा गया है कि जो भी दल भाजपा से लड़ने की स्थिति में रहता है, उसे ही उनका वोट मिलता है। कांग्रेस के पक्ष में एक बार फिर से दलित और मुस्लिम वोट पड़ने लगे हैं।