क्यों बढ़ा दिया 47 लाख बिजली कनेक्शनों का लोड? नियामक आयोग में याचिका दाखिल
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने 47 लाख उपभोक्ताओं का बिजली भार बढ़ाने के आदेश की समीक्षा करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आयोग इस मामले में हस्तक्षेप करे और इस प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाए। इस मामले की कानूनी पड़ताल करके फैसला वापस करवाए और उपभोक्ताओं के हित संरक्षित करे।
UP Electricity News : उत्तर प्रदेश में करीब 47 लाख उपभोक्ताओं का बिजली भार बढ़ाने का मामला मंगलवार को राज्य विद्युत नियामक आयोग की चौखट तक पहुंच गया है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने लोक महत्व याचिका दायर करते हुए बिजली भार बढ़ाने के मामले में गंभीर कानूनी अनियमितताएं बताई हैं। उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग से मांग की है कि इस मामले की कानूनी पड़ताल करके फैसला वापस करवाए और उपभोक्ताओं के हित संरक्षित करे।
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बिजली दर आदेश और विद्युत वितरण संहिता 2005 के क्रम में 47 लाख उपभोक्ताओं का बिजली भार बढ़ाने के आदेश की समीक्षा करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आयोग इस मामले में हस्तक्षेप करे और इस प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाए। बिजली कंपनियां जिस तरह बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं का लोड बढ़ा रही हैं, वह कानून, उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता-2005 और उपभोक्ताओं के प्राकृतिक न्याय के अधिकारों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि 14 जून 2023 को संशोधित बिजली (उपभोक्ताओं का अधिकार) नियम-2020 मुख्य रूप से स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए हैं।
90 लाख उपभोक्ताओं के पास स्मार्ट मीटर
प्रदेश में लगभग 90 लाख उपभोक्ताओं के पास स्मार्ट मीटर हैं, जबकि करीब 3 करोड़ उपभोक्ता अभी भी सामान्य (गैर स्मार्ट) मीटर हैं। ऐसे में बिना किसी स्पष्ट कानूनी प्रावधान के गैर स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं पर वही व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती, जो स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए है। गैर स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए अभी भी विद्युत आपूर्ति संहिता-2005 लागू है। इसके मुताबिक उपभोक्ता का स्वीकृत लोड बढ़ाने से पहले उसे नोटिस दिया जाना चाहिए। परिषद ने बीते वित्तीय वर्ष के एवज में जुलाई में भार बढ़ाने को कानूनी चुनौती दी है। आयोग से मांग की गई है कि वह प्रक्रिया पर रोक लगाए और उसके बाद आदेश की समीक्षा कानूनी पहलुओं पर करे।
भड़के उपभोक्ता, लखनऊ में हंगामा
बिजली विभाग की मनमानी के खिलाफ उपभोक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। सोमवार को लेसा के पुरनिया, इंद्रलोक हाईडिल कॉलोनी, गोमतीनगर और हुसैनगंज स्थित ओल्ड 1912 कार्यालय पर बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक बिजली का स्वीकृत लोड बढ़ाए जाने से गुस्साए लोगों ने हंगामा किया। इंद्रलोक हाईडिल कॉलोनी पहुंचे उपभोक्ताओं का आरोप था कि विभाग ने बिना किसी नोटिस या जानकारी के उनके कनेक्शन का लोड बढ़ा दिया है, जिससे उनके मासिक बिलों में अनावश्यक बढ़ोतरी हो रही है। मौके पर मौजूद उपभोक्ता बद्रीप्रसाद, उमाशंकर द्विवेदी, पूनम सिंह ने बताया कि विभाग को पहले उपभोक्ताओं को सूचित करना चाहिए था। हंगामे के चलते सब-स्टेशनों और कार्यालयों में काफी देर तक कामकाज प्रभावित रहा।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें