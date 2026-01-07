ग्राम पंचायत और विधानसभा के वोटर संख्या में अंतर क्यों? अखिलेश का यूपी SIR को लेकर सवाल

संक्षेप: सपा मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर सवाल उठाया है। सवाल उठाया कि ग्राम पंचायत, विधानसभा व लोकसभा में मतदाताओं की संख्या में अंतर क्यों है। भाजपा पर प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया।

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर पार्टी कार्यकर्ताओं को पूरी सतर्कता बरतने की हिदायत देने के साथ ही भाजपा को घेरा भी। अखिलेश ने कहा कि एसआईआर में निर्वाचन आयोग की साख दांव पर है। सवाल उठाया कि ग्राम पंचायत, विधानसभा व लोकसभा में मतदाताओं की संख्या में अंतर क्यों है। भाजपा पर प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। कहा कि भाजपा नकारात्मक चरित्र की पार्टी है। विपक्षी दलों के नेताओं की छवि खराब करने के लिए भाजपा दुष्प्रचार कर रही है। सपा नेताओं व कार्यकर्ताओं को भाजपा के कुप्रचार से सावधान रहना है। दअसल, एसआईआर के बाद विधानसभा की ड्राफ्ट सूची में 12.55 करोड़ मतदाता हैं जबकि यूपी पंचायत में 12.69 करोड़ वोटर हैं।

अखिलेश ने कहा कि मतदाता सूची की एसआईआर प्रक्रिया को कार्यकर्ता गंभीरता से लें और पूरी निष्ठा से काम करें। भाजपा की चालाकी से सतर्क रहना है। अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा की कोई चाल काम नहीं आएगी।

अखिलेश ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ताओं व नेताओं से कहा कि सपा की बढ़ती ताकत से भाजपा घबराई हुई है। वर्ष 2026 की मेहनत से वर्ष 2027 में सफलता मिलेगी। दावा किया कि प्रदेश में सपा की सरकार बनने जा रही है। तब महिलाओं को प्रतिवर्ष 40 हजार रुपये देकर उनकी सहायता की जाएगी। किसानों व नौजवानों के हित में फैसले होंगे।