सपा के घोषणा पत्र को भाजपा ने ढकोसला पत्र करार दिया है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुुए यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा आज अपने नाम पर वोट नहीं मांग रही है।

यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गुरुवार की शाम दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय से समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला किया। प्रेस ब्रीफिंग में सपा और उसके 'पीडीए' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले पर तीखा हमला बोला। डिप्टी सीएम पाठक ने सपा नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि सपा वाले बार-बार पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन आज वे अपने नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं? उन्होंने कहा कि सपा कितना भी रूप बदल ले, प्रदेश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी।

सपा के चुनावी वादों पर निशाना साधते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा का घोषणा पत्र पूरी तरह से 'ढकोसला पत्र' है और उन्होंने अपने पिछले घोषणा पत्र को ही दोबारा जारी कर दिया है। उन्होंने कहा, "सपा आज सत्ता के लिए तड़प रही है और इंडी गठबंधन के लोग पूरे देश में हाशिए पर जा रहे हैं। सपा अच्छी तरह समझती है कि वह सूबे में वापस नहीं आ सकती। सपा को घोषणा पत्र नहीं, बल्कि 'माफीनामा' जारी करना चाहिए और अयोध्या में लोगों पर गोली चलवाने के लिए कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए।"

दलितों के अपमान और प्रमोशन में आरक्षण के विरोध का आरोप डिप्टी सीएम ने सपा शासनकाल के दौरान दलितों पर अत्याचार होने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज जो लोग दलितों की बात कर रहे हैं, उन्हीं के एक मंत्री ने कभी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की उंगली पर निशाना साधते हुए उन्हें भूमाफिया तक कहा था। पाठक ने आरोप लगाया कि सपा ने हमेशा दलितों के प्रमोशन में आरक्षण का विरोध किया और अपनी सत्ता के दौरान दलित अधिकारियों-कर्मचारियों को डिमोट करने का काम किया।

कानून-व्यवस्था, माफिया और महिला सुरक्षा पर घेरा सपा सरकार की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि जब-जब यूपी में सपा की सरकार रही, तब तक गुंडों का राज रहा और अपराधियों को प्रमोट कर सांसद, विधायक व मंत्री तक बनाया गया। उन्होंने पुरानी तस्वीरों का हवाला देते हुए कहा कि माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाते हुए तस्वीरें सभी ने देखी हैं, लेकिन आज भाजपा सरकार ने सपा द्वारा पनपाए गए सभी गुंडे-माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया है और प्रदेश में एक भी माफिया सक्रिय नहीं है।

पाठक ने कहा कि सपा शासन में बहू-बेटियों की इज्जत खतरे में रहती थी और शाम पांच बजे के बाद बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थीं, जबकि आज रात 12 बजे भी बेटियां सुरक्षित अपने घर जा सकती हैं।