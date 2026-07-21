सरकार के 88 करोड़ खर्च फिर विश्वविद्यालय प्राइवेट क्यों? जौहर यूनिवर्सिटी के जांच अधिकारी ने उठाए सवाल

आजम खां से लेकर जौहर यूनिवर्सिटी तक के तमाम मामलों की जांच करने वाले अफसर ने फेसबुक पर एक पोस्ट कर खलबली मचा दी है। उन्होंने लिखा है कि जब अधिकांश जमीन सरकारी है, शासन ने 88 करोड़ खर्च भी किया है तो फिर यूनिवर्सिटी प्राइवेट क्यों है?

विपिन कुमार शर्मा, रामपुर धोखाधड़ी में जिला जेल में बंद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां से लेकर जौहर यूनिवर्सिटी तक के तमाम मामलों की जांच करने वाले अफसर ने ‘एफबी बम’ फोड़कर खलबली मचा दी है। फेसबुक पर उन्होंने लिखा है कि जब अधिकांश जमीन सरकारी है, शासन के खजाने से 8831.66 लाख खर्च हुए हैं फिर यूनिवर्सिटी प्राइवेट क्यों? सुझाव दिया है कि किसी व्यक्ति विशेष के कब्जे में ऐसा विश्वविद्यालय रखने के बजाय एएमयू और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की तरह इसे भी राष्ट्र को समर्पित कर देना चाहिए।

आजम और जौहर विवि के जब तमाम मामलों की तत्कालीन जिलाधिकारी जांच करा रहे थे तब रामपुर के तत्कालीन अपर जिलाधिकारी जेपी गुप्ता उन जांच कमेटियों के अध्यक्ष हुआ करते थे। यानी उनके ही नेतृत्व में तमाम जांचें हुईं, जिनके आधार पर बाद में मुकदमें हुए, जिनमें से कई राजस्व परिषद से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। भले ही जेपी गुप्ता अब यहां नहीं हैं लेकिन, उन्होंने फेसबुक पर लिखा है कि रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पारित ध्वस्तीकरण आदेश को लेकर राजनैतिक गालियारों के साथ-साथ जन सामान्य के बीच भी तरह-तरह की बातें की जा रही हैं लेकिन क्या तथ्यात्मक आधार पर यह बातें की जा रही हैं? इस पर विचार करना अति आवश्यक है।

तत्कालून एडीएम और आजम से जुड़े प्रकरणों के जांच अधिकारी जेपी गुप्ता का कहना है कि इतनी भूमि व इतनी धनराशि शासन यदि मुहैया करा चुका है व रामपुर विकास प्राधिकरण 38 बिल्डिंग अवैध घोषित कर चुका है, किसी प्राइवेट व्यक्ति के पास रखना अवैध होगा। वैसे भी देश व राष्ट्र सेवा को आज़म खां स्वयं ये कह दें कि वह हिंदुस्तान कि दूसरी आबादी को कलम देने के लिए जो यूनिवर्सिटी बनाई थी, अब पूरे हिन्दुस्तान को अपनी आबादी मानते हुए यूनिवर्सिटी राष्ट्र को समर्पित करता हूं।

यूनिवर्सिटी में क्या हुआ? ● 13.842 हेक्टेयर भूमि शत्रु संपत्ति यूनिवर्सिटी के अंदर है जिसे वक्फ घोषित कराकर कब्जे में लिया गया जबकि शत्रु संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता इससे संबंधित वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन है।

● भूमि नंबर 1253/3 क्षेत्रफल 11.8500 हेक्टेयर जो की श्रेणी 6(1 )(अकृषक भूमि) जलमग्न भूमि नदी की भूमि है जिसमे से 5 हेक्टेयर भूमि अवैध रूप से जौहर विवि के कब्जे में है, सो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनादर है।

● जौहर यूनिवर्सिटी द्वारा 7.135 हेक्टेयर नवीन परती/रेत भूमि गलत तरीके से लीज के रूप में प्राप्त की गई थी, जिसका लीज निरस्तीकरण किया जा चुका है। राज्य सरकार की यह भूमि आज भी जौहर विवि के अंदर है।

● लगभग छह हेक्टेयर अनुसूचित जाति की भूमियों को बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के क्रय कर लिया गया, जो बाद में मुक्त होकर राज्य सरकार में हस्तांतरण से ही निहित हो जाती हैं, वह भी जौहर विवि के अंदर है।