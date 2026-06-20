अखिलेश बाबू छुप-छुपकर मुंबई क्यों जा रहे हैं? ओपी राजभर बोले- यहां से भागने वालों को कौन देखेगा?

सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश इतना मुंबई क्यों जा रहे हैं, जबकी वहां तो सिर्फ दो सांसद हैं। यहां वाले जो भागने की तैयारी में हैं, उन्हें कौन देखेगा?

UP News: यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले सुभासपा चीफ और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लगातार सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं। इसी क्रम में एक बार फिर उन्होंने टूट का दावा करते हुए तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश इतना मुंबई क्यों जा रहे हैं, जबकी वहां तो सिर्फ दो सांसद हैं। यहां वाले जो भागने की तैयारी में हैं, उन्हें कौन देखेगा?

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूर्व मुख्यमंत्री का नाम लेते हुए लिखा, 'अखिलेश बाबू छुप-छुपकर मुंबई क्यों जा रहे हैं अरे वहां तो केवल दो ही विधायक हैं, वो टूट जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां वाले जो भागने की तैयारी में हैं, उन्हें कौन देखेगा? मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले अपने सांसदों को कर्नाटक के जिस रिसॉर्ट में ले जाना चाहते हैं, वह हो नहीं पाएगा। क्योंकि मैंने जो कहा है न कि सपा में गड़बड़ चल रहा है, ये स्क्रीन शॉट उसका एक नमूनाभर है। बात इससे आगे जा चुकी है।'

सपा के भीतर अंसतोष बढ़ने का किया दावा इससे पहले पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने शुक्रवार को एक पोस्ट में सपा में टूट का दावा करते हुए लिखा, 'बाकी बची हुई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष असली चाचा (शिवपाल सिंह यादव) ही बनेगा, क्योंकि वही दोबारा पार्टी खड़ा कर सकते हैं।' राजभर ने अपने पोस्ट में सपा पर निशाना साधते हुए पीडीए को लेकर भी सवाल उठाए और दावा किया कि सपा के भीतर असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने सपा सांसद रुचि वीरा का जिक्र करते हुए तंज कसा और यह भी आरोप लगाया कि पार्टी में कई वर्गों के लोग दूर होते जा रहे हैं।

राजभर ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव पर भी तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने उनके और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था। यह भी दावा किया कि सपा में आंतरिक विवाद और टूट की स्थिति बन रही है। बलिया को बागियों की भूमि बताते हुए संकेत दिया कि राजनीतिक नेतृत्व वहीं से उभरता है।