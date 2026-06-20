Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अखिलेश बाबू छुप-छुपकर मुंबई क्यों जा रहे हैं? ओपी राजभर बोले- यहां से भागने वालों को कौन देखेगा?

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश इतना मुंबई क्यों जा रहे हैं, जबकी वहां तो सिर्फ दो सांसद हैं। यहां वाले जो भागने की तैयारी में हैं, उन्हें कौन देखेगा?

अखिलेश बाबू छुप-छुपकर मुंबई क्यों जा रहे हैं? ओपी राजभर बोले- यहां से भागने वालों को कौन देखेगा?

UP News: यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले सुभासपा चीफ और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लगातार सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं। इसी क्रम में एक बार फिर उन्होंने टूट का दावा करते हुए तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश इतना मुंबई क्यों जा रहे हैं, जबकी वहां तो सिर्फ दो सांसद हैं। यहां वाले जो भागने की तैयारी में हैं, उन्हें कौन देखेगा?

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूर्व मुख्यमंत्री का नाम लेते हुए लिखा, 'अखिलेश बाबू छुप-छुपकर मुंबई क्यों जा रहे हैं अरे वहां तो केवल दो ही विधायक हैं, वो टूट जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां वाले जो भागने की तैयारी में हैं, उन्हें कौन देखेगा? मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले अपने सांसदों को कर्नाटक के जिस रिसॉर्ट में ले जाना चाहते हैं, वह हो नहीं पाएगा। क्योंकि मैंने जो कहा है न कि सपा में गड़बड़ चल रहा है, ये स्क्रीन शॉट उसका एक नमूनाभर है। बात इससे आगे जा चुकी है।'

ये भी पढ़ें:BJP को फायदा पहुंचाना चाहते हैं कुछ नेता, सांसद रुचि वीरा ने किस पर साधा निशाना?

सपा के भीतर अंसतोष बढ़ने का किया दावा

इससे पहले पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने शुक्रवार को एक पोस्ट में सपा में टूट का दावा करते हुए लिखा, 'बाकी बची हुई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष असली चाचा (शिवपाल सिंह यादव) ही बनेगा, क्योंकि वही दोबारा पार्टी खड़ा कर सकते हैं।' राजभर ने अपने पोस्ट में सपा पर निशाना साधते हुए पीडीए को लेकर भी सवाल उठाए और दावा किया कि सपा के भीतर असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने सपा सांसद रुचि वीरा का जिक्र करते हुए तंज कसा और यह भी आरोप लगाया कि पार्टी में कई वर्गों के लोग दूर होते जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें:‘पहले ब्राह्मण विरोध, फिर ब्राह्मण सम्मेलन', अखिलेश पर बरसे योगी के मंत्री मनोज

राजभर ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव पर भी तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने उनके और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था। यह भी दावा किया कि सपा में आंतरिक विवाद और टूट की स्थिति बन रही है। बलिया को बागियों की भूमि बताते हुए संकेत दिया कि राजनीतिक नेतृत्व वहीं से उभरता है।

सपा सांसद रमाशंकर राजभर का पलटवार

वहीं दूसरी ओर, सलेमपुर से सपा सांसद रमाशंकर विद्यार्थी राजभर ने इन आरोपों पर कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने दावा किया कि सुभासपा के चार विधायक पहले ही टूट चुके हैं और यदि सपा दरवाजा खोले तो कई नेता पार्टी में शामिल हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें:सभी 37 सांसद अखिलेश के साथ, सपा में टूट की अफवाह पर भड़के सांसद भदौरिया

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Lucknow om prakash Om Prakash Rajbhar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।