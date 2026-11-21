लखनऊ में युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने लगातार गिर रहे गोल्ड के दामों का कारण बताया। उन्होंने कहा, पिछले साल उन्होंने देशवासियों से सोना न खरीदने की अपील की थी, जिसका असर अब दिखने लगा है।

PM Modi In Lucknow: लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में आईटीआई युवाओं को संबोधेित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैंने पिछले साल देश के लोगों से कहा था कि आप एक साल तक सोना-चांदी न खरीदें। पीएम मोदी ने गोल्ड और सिल्वर के दामों में हो रही गिरावटों का जिक्र करते हुए कहा, देश के लोगों ने मेरी बात को मान लिया। आज उसका असर दिख रहा है। पिछले कई दिनों से सोने और चांदी के दामों में लगातार गिरावट हो रही है।

कौशल विकास कार्यक्रम में पहुंचे युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आप लिखकर रखिए, वक्त बदल रहा है, कागजी सर्टिफिकेट लेकर घूमने वाले लोग, उससे ज्यादा ये हुनर वालों की कद्र होने वाली है। जिसके पास कौशल है, जिसके पास हुनर है उसकी मांग बढ़ने वाली है। पीएम मोदी ने आगे कहा, विदेश जाता हूं तो वहां के रायल फैमिली के लोग एक बात हमेशा कहते हैं जो हमेशा शानदार आधुनिक शहर दिख रहे हैं ये हमारे पैसों से नहीं हिंदुस्तान के कारीगरों के परीश्रम से बने है। ये दुबई की रौनक, ये आबुधाबी की चमक भारत के कारीगरों के हुनर और उनके परिश्रम का परिणाम है। हर रॉयल फैमिली भारत के शक्ति का गुणगान करती है। आज दुनिया में जितनी भी सरकारें हमारे साथ समझौता कर रही हैं उसमें एक बात होती है हमे हर साल 90 हजार, डेढ़ लाख लोग चाहिए।

आज पूरी दुनिया भारत के लोगों को मांग रही पीएम मोदी ने कहा, आज पूरी दुनिया भारत के लोगों को मांग रही है। आईटीआईटी से निकले हुए लोगों को मांग रही है। जिसके पास कौशल है, जिसके पास हुनर है दुनिया में उसकी मांग बढ़ रही है। पीएम मोदी ने कहा, आने वाले 20 साल के बाद विकसित भारत कौशल, स्किल को सम्मान देकर ही आगे बढ़ सकता है। पीएम मोदी बोले, हमने अलग स्किल सिटी बनाई। हमारे यहां पहले कॉलेज यूनिवर्सिटी में डिग्री पाने वालों का सम्मान होता था, अब दीक्षांत समारोह आईटीआई के बच्चों का होता है। मुझे उनकी उंगलियों में भारत का भविष्य दिखता है। उनके हुनर में भारत का समर्थ्य नजर आता है।

आज भारत में मोबाइल बना रहीं बेटियां एआई को लेकर फैली भ्रांतियों पर पीएम मोदी बोले, आज के इस आधुनिक जमाने में एआई को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है। मेरी ये बात समझ लीजिए, जिसके पास स्किल है, उसका रोजगार कोई नहीं छीन सकता। हमने कोविड के दौरान देखा है, हर एक को पता है कैसे हाल हो गए थे, लोग असहाय हो गए था। जिनकी सेवाओं से उनका जीवन चलता था, वह मौत के डर से गांव चले गए थे। तब उन्हें पता चला कि बिना स्किल के हक गुजारा नहीं कर सकते थे। जब आप कोई हुनर सीखते हैं तो केवल आप मशीनों पर काम नहीं करते आप लोगों के जीवन को आसान बनाते हैं। एक वक्त था जब मोबाइल से आते थे। आज आज बेटियां भारत में ही मोबाइल फोन बना रही हैं। देश की मैन्युफैक्चरिंग देश के कारण बढ़ती है। आईटीआई में बढ़ने वालों की संख्या में पांच लाख से अधिक बढ़ी है। लड़कियों की संख्या भी बढ़ी है।