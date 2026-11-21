लगातार क्यों गिरने लगे सोने और चांदी के दाम? लखनऊ में पीएम मोदी ने युवाओं को बताई वजह
लखनऊ में युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने लगातार गिर रहे गोल्ड के दामों का कारण बताया। उन्होंने कहा, पिछले साल उन्होंने देशवासियों से सोना न खरीदने की अपील की थी, जिसका असर अब दिखने लगा है।
PM Modi In Lucknow: लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में आईटीआई युवाओं को संबोधेित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैंने पिछले साल देश के लोगों से कहा था कि आप एक साल तक सोना-चांदी न खरीदें। पीएम मोदी ने गोल्ड और सिल्वर के दामों में हो रही गिरावटों का जिक्र करते हुए कहा, देश के लोगों ने मेरी बात को मान लिया। आज उसका असर दिख रहा है। पिछले कई दिनों से सोने और चांदी के दामों में लगातार गिरावट हो रही है।
कौशल विकास कार्यक्रम में पहुंचे युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आप लिखकर रखिए, वक्त बदल रहा है, कागजी सर्टिफिकेट लेकर घूमने वाले लोग, उससे ज्यादा ये हुनर वालों की कद्र होने वाली है। जिसके पास कौशल है, जिसके पास हुनर है उसकी मांग बढ़ने वाली है। पीएम मोदी ने आगे कहा, विदेश जाता हूं तो वहां के रायल फैमिली के लोग एक बात हमेशा कहते हैं जो हमेशा शानदार आधुनिक शहर दिख रहे हैं ये हमारे पैसों से नहीं हिंदुस्तान के कारीगरों के परीश्रम से बने है। ये दुबई की रौनक, ये आबुधाबी की चमक भारत के कारीगरों के हुनर और उनके परिश्रम का परिणाम है। हर रॉयल फैमिली भारत के शक्ति का गुणगान करती है। आज दुनिया में जितनी भी सरकारें हमारे साथ समझौता कर रही हैं उसमें एक बात होती है हमे हर साल 90 हजार, डेढ़ लाख लोग चाहिए।
आज पूरी दुनिया भारत के लोगों को मांग रही
पीएम मोदी ने कहा, आज पूरी दुनिया भारत के लोगों को मांग रही है। आईटीआईटी से निकले हुए लोगों को मांग रही है। जिसके पास कौशल है, जिसके पास हुनर है दुनिया में उसकी मांग बढ़ रही है। पीएम मोदी ने कहा, आने वाले 20 साल के बाद विकसित भारत कौशल, स्किल को सम्मान देकर ही आगे बढ़ सकता है। पीएम मोदी बोले, हमने अलग स्किल सिटी बनाई। हमारे यहां पहले कॉलेज यूनिवर्सिटी में डिग्री पाने वालों का सम्मान होता था, अब दीक्षांत समारोह आईटीआई के बच्चों का होता है। मुझे उनकी उंगलियों में भारत का भविष्य दिखता है। उनके हुनर में भारत का समर्थ्य नजर आता है।
आज भारत में मोबाइल बना रहीं बेटियां
एआई को लेकर फैली भ्रांतियों पर पीएम मोदी बोले, आज के इस आधुनिक जमाने में एआई को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है। मेरी ये बात समझ लीजिए, जिसके पास स्किल है, उसका रोजगार कोई नहीं छीन सकता। हमने कोविड के दौरान देखा है, हर एक को पता है कैसे हाल हो गए थे, लोग असहाय हो गए था। जिनकी सेवाओं से उनका जीवन चलता था, वह मौत के डर से गांव चले गए थे। तब उन्हें पता चला कि बिना स्किल के हक गुजारा नहीं कर सकते थे। जब आप कोई हुनर सीखते हैं तो केवल आप मशीनों पर काम नहीं करते आप लोगों के जीवन को आसान बनाते हैं। एक वक्त था जब मोबाइल से आते थे। आज आज बेटियां भारत में ही मोबाइल फोन बना रही हैं। देश की मैन्युफैक्चरिंग देश के कारण बढ़ती है। आईटीआई में बढ़ने वालों की संख्या में पांच लाख से अधिक बढ़ी है। लड़कियों की संख्या भी बढ़ी है।
आईआईटी के बच्चों जितना होगा आईटीआई के बच्चों का सम्मान
पीएम मोदी ने कहा, अंग्रेजों ने भी भारत में कौशल को तबाह करके अपने यहां इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया। यहां से सारी चीजें ले गए और अपने यहां मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ाया। समय के साथ अंग्रेजों के कागजी काम को सम्मान के साथ देखा जाने लगा। हमारे यहां अगर कोई बच्चा आईटीआई में दाखिल होता है तो उनके रिश्तेदारों को बताने की बजाय छिपाते हैं। उन्हें शर्म आती है बताने हैं। मैंने ठान लिया है, मुझे इस परिस्थित को बदलना है। जितना सम्मान आईआईटी के लोगों का होगा उतना ही सम्मान आईटीआई के बच्चों का भी होगा। बड़ी से बड़ी कंपनी हो, ये कागजी सर्टीफिकेट घूमने वाले दो-तीन लोग होते हैं लेकिन कंपनी को ताकत देने के लिए 200 से 300 आईआईटी और आईटीआई के लोगों की जरूरत होती है। किसी यूनिवर्सिटी के कपड़े ऐसे नहीं होते जैसे हमारे आईटीआई के बच्चों के होते हैं। ये ठाठ, देश का प्रधानमंत्री बंगाल की यात्रा के बाद लखनऊ में खड़ा होकर गर्व का अनुभव कर रहा है। आजादी के बाद भी क्लेयरिकल जॉब जोर रहा और कौशल पीछे छूटता गया।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।