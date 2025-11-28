Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsWhy hasn't an FIR been filed against the officer in the Lekhpal death? Akhilesh Yadav attacks the government on UP SIR
लेखपाल की मौत में अफसर पर क्यों नहीं हुई एफआईआर? SIR पर अखिलेश का सरकार पर हमला

लेखपाल की मौत में अफसर पर क्यों नहीं हुई एफआईआर? SIR पर अखिलेश का सरकार पर हमला

संक्षेप:

अखिलेश यादव अचानक मृतक लेखपाल के खजुहा कस्बे स्थित घर पहुंचे। परिजनों से करीब आधे घंटे तक मुलाकात करने के बाद सपा प्रमुख ने एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। कहा कि लेखपाल की मौत में अफसर पर एफआईआर क्यों नहीं हुई ?

Fri, 28 Nov 2025 11:16 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी में एसआईआर के काम के दबाव में जान देने वाले लेखपाल के मामले में सियासत तेज हो गई है। शुक्रवार देर शाम सपा प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अचानक मृतक लेखपाल के खजुहा कस्बे स्थित घर पहुंचे। परिजनों से करीब आधे घंटे तक मुलाकात करने के बाद सपा प्रमुख ने एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। लेखपाल की मौत में एसडीएम पर मुकदमा न दर्ज होने के सवाल पर कहा कि अधिकारी सरकार के हैं मतलब भाजपा के हैं। लेखपाल की मौत में अफसरों पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई?

कानपुर देहात में शुक्रवार को एक कार्यक्रम में आए सपा प्रमुख अखिलेश यादव अचानक देर शाम फतेहपुर के खजुहा कस्बे पहुंच गए। उन्होंने मृतक लेखपाल सुधीर के घर पहुंच कर परिजनों से मुलाकात की। परिवार को पार्टी फंड की ओर से दो लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की। साथ की परिवार को न्याय दिलाने के लिये हर संभव मदद का भरोसा दिया। परिजनों से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वोटर लिस्ट निष्पक्ष बननी चाहिए, लेकिन भाजपा लगातार साजिश रच रही है। बिहार चुनाव में भी भाजपा ने यही किया। एसआईआर का डेटा यह बताता है कि जहां वोट काटे गए हैं वहीं विपक्ष हारा है। ममता बनर्जी को टारगेट किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि यूपी में एसआईआर में दबाव बनाया जा रहा है। जानबूझकर शादियों, त्योहारों के समय में चुनाव आयोग ने भाजपा से मिलकर तारीखें तय की। लेखपाल सुधीर पर उच्च अधिकारियों ने काम का दबाव बनाया। निलंबन की चिट्ठी दिखा दी। मां ने अपना बेटा खोया, बहन ने अपने भाई को खोया है। ऐसा भाई जिसकी शादी होने जा रही थी। बीएलओ दबाव में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी होकर झूठ का सहारा ले रहे हैं। सनातन सत्य का रास्ता बताता है। पीडीए का वोट काटना इनका लक्ष्य है। दलितों, पिछड़ो और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। जितने भी बीएलओ मरे हैं उनके लिये लोकसभा में आवाज उठाएंगे। एक करोड़ का मुआवजा और परिजनों को सरकारी नौकरी और सरकारी योजनाओं के लाभ दिलाने की मांग करेंगे।

