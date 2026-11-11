कर्मचारी के मेडिकल लीव पर रहने के दौरान एडवर्स एंट्री, जानें क्याें दर्ज हुई बेसिक शिक्षा निदेशक पर FIR
यूपी के बेसिक शिक्षा निदेशक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। यह एफआईआर एक कर्मचारी की सर्विस बुक में बैक डेट में एडवर्स एंट्री को लेकर दर्ज कराई गई है। आरोप है कि कर्मचारी के मेडिकल लीव पर रहने के दौरान उसकी सर्विस बुक में बैक डेट से प्रतिकूल प्रविष्टि की गई।
प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी और वरिष्ठ सहायक इष्टदेव उपाध्याय के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर प्रयागराज के कर्नलगंज थाने में नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। इस जानकारी सामने आने के बाद से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आरोप है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में सचिव के पद पर तैनात रहने के दौरान अनिल भूषण ने एक कर्मचारी की सर्विस बुक में जालसाजी की। कर्मचारी के चिकित्सकीय अवकाश पर रहने के दौरान उसकी सर्विस बुक में बैक डेट से प्रतिकूल प्रविष्टि की गई। जिस तिथि में इंट्री दिखाई गई, उस समय कर्मचारी के खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई भी नहीं चल रही थी।
शिकायतकर्ता शशि कुमार यादव की तहरीर के मुताबिक, वर्ष 1995 से 2022 तक परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में कार्यरत रहे। उन्होंने तत्कालीन सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी और वरिष्ठ सहायक इष्टदेव उपाध्याय पर सर्विस बुक में हेरफेर करने का आरोप लगाया है। तहरीर के मुताबिक, वह एक मार्च से 31 मार्च 2021 तक चिकित्सकीय अवकाश पर थे। उनका अवकाश सक्षम अधिकारी ने 27 जुलाई 2021 को वेतन सहित मंजूर किया था। आरोप है कि इसी दौरान उनकी सर्विस बुक में 31 मार्च 2021 की तारीख से प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी गई। शिकायत में कहा गया है कि 24 जून 2021 को तत्कालीन प्रबंध सहायक से उनकी मूल सर्विस बुक और व्यक्तिगत फाइल लेकर वरिष्ठ सहायक इष्टदेव उपाध्याय ने अपने पास रख ली थी जबकि, कार्यालय आदेश के मुताबिक, उस समय इष्टदेव उपाध्याय सिर्फ क्रय-विक्रय अनुभाग के प्रभारी थे। उनका प्रबंध अनुभाग से कोई संबंध नहीं था।
बेसिक शिक्षा निदेशक और वरिष्ठ सहायक के खिलाफ नामजद एफआईआर के मामले में शिकायतकर्ता शशि कुमार का दावा है कि 24 जून को जब उनकी सर्विस बुक मंगाई गई थी, तब उसमें कोई प्रतिकूल इंट्री नहीं थी। जुलाई में जब सर्विस बुक और फाइल वापस प्रबंध अनुभाग पहुंची तो उसमें 31 मार्च की तारीख से प्रतिकूल इंट्री दर्ज मिली। उनका आरोप है कि 24 जून से जुलाई के बीच यह हेरफेर की गई।
आरोप है कि आरटीआई से मिली जानकारी में प्रतिकूल इंट्री से संबंधित आदेश नौ जुलाई 2021 को भेजा गया था, जबकि उस पर 31 मार्च 2021 की तारीख लिखी थी। आरोप है कि 15 जून 2021 को शासनादेश के तहत अनिल भूषण चतुर्वेदी का तबादला हो गया था, लेकिन उन्होंने 29 जून को अपना कार्यभार सौंपा। इसी बीच 24 जून को उनकी सर्विस बुक मंगाई गई थी। उन्होंने यह भी दावा किया है कि कार्यालय के कई कर्मचारियों ने लिखित बयान देकर उनके साथ उत्पीड़न और सर्विस बुक में हेरफेर किए जाने की बात कही है। कर्नलगंज थाना प्रभारी ज्ञानेश्वर मिश्रा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज कर दस्तावेजों और कर्मचारियों के बयान की जांच की जाएगी।
निदेशक ने आरोपों को बताया निराधार
बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी इस मामले में कहा कि कर्मचारी को प्रतिकूल प्रविष्टि देने में कोई कूटरचना की बात नहीं है। जो भी कार्रवाई की गई वह नियमानुसार है। लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार हैं।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें