सीएम योगी क्यों लिखते हैं पाती? 50वें लेटर के साथ खुद बताई वजह, आज विशेष आयोजन

सीएम योगी अपने सरकारी आवास पर आज ‘योगी की पाती’ के 50 सप्ताह की यात्रा पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन करेंगे। इसके साथ ही वह 1090 परिसर में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से आयोजित विशेष प्रदर्शनी का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे।

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर हफ्ते आम लोगों को संबोधित करते हुए पाती यानी लेटर लिखते हैं। 'योगी की पाती' के नाम से लिखे गए लेटर को आज 50 सप्ताह पूरे हो गए हैं। अपने इस 50वें लेटर के साथ सीएम योगी ने यह भी बताया है कि वह क्यों हर हफ्ते यह पाती लिखते हैं। पाती के 50 हफ्ते पूरे होने पर लखनऊ में एक विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास पर कॉफी टेबल बुक का विमोचन करेंगे। इसके साथ ही वह 1090 परिसर में सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से आयोजित विशेष प्रदर्शनी का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। प्रदर्शनी में पाती के माध्यम से पहुंचाए गए संदेशों, विचारों से जुड़े विषयों को प्रदर्शित किया जाएगा।

'आत्मीय संवाद की स्वर्णिम यात्रा' के इस पड़ाव पर मुख्यमंत्री ने अपनी पाती की कड़ी में ही प्रदेशवासियों के नाम एक विशेष पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने पहली बार इस बात का खुलासा किया है कि आखिर वे हर हफ्ते यह पाती क्यों लिखते हैं।

वनटांगिया गांव से मिली पाती लिखने की प्रेरणा 50वें पत्र में सीएम योगी ने लिखा कि अक्सर लोगों के मन में यह जिज्ञासा उठती है कि मुख्यमंत्री पाती क्यों लिखते हैं। इसका उत्तर देते हुए उन्होंने अपने पहले वनटांगिया गांव के दौरे को याद किया। बताया कि कोल, गोंड, मुसहर, थारू और बुक्सा जैसे वंचित समाज के लोगों का दयनीय जीवन और वर्षों से मूलभूत सुविधाओं से दूर रहने की उनकी स्थिति देखकर वे अत्यंत व्यथित हुए थे। उसी प्रसंग ने उनके मन में आया कि शासन का असली दायित्व केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है जिसकी पीड़ा व्यवस्था तक नहीं पहुंच पाती।

परिवार में आदेश नहीं, अपनत्व से संवाद मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वे उत्तर प्रदेश को केवल एक प्रशासनिक इकाई नहीं, परिवार मानते हैं। उन्होंने लिखा कि मेरी सहज भावना यही थी कि मुख्यमंत्री और प्रदेश की 25 करोड़ जनता के बीच संबंध केवल औपचारिक सूचनाओं तक सीमित न रह। परिवार में आदेश नहीं, अपनत्व के साथ संवाद होता है।