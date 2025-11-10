चुनाव प्रचार के लिए बिहार क्यों नहीं गए आजम खान? शादी समारोह में पहुंचकर बताई वजह

संक्षेप: सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मो. आजम खां ने कहा है कि बिहार के जंगलराज में जाना उचित नहीं था। इस कारण वह बिहार में चुनाव प्रचार करने नहीं गए।

सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मो. आजम खां ने कहा है कि बिहार के जंगलराज में जाना उचित नहीं था। इस कारण वह बिहार में चुनाव प्रचार करने नहीं गए। रविवार शाम मेरठ के किला परीक्षितगढ़ क्षेत्र के बड़ागांव में शादी समारोह में पहुंचे पूर्व मंत्री आजम खां ने मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में कहा कि भाजपा के नेताओं ने कह दिया था कि मैं मारा जा चुका हूं। ऐसे में बिहार के जंगलराज में उनका जाना अक्लमंदी की बात नहीं थी। इस कारण बिहार के चुनाव प्रचार में नहीं गए। उन्होंने कहा कि मेरी वजह से कोई हादसा हो जाता तो नुकसान हो जाता। वैसे देश के प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि बिहार में जंगलराज है। फिर जंगलराज में जाने से क्या फायदा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलने पर कहा कि यह तो मीडिया से ही जानकारी मिली है। लिखित में कोई आदेश नहीं मिला। फिर कैसे पुलिस वर्दी और हथियारों से लैस लोगों को अपनी सुरक्षा में मान लूं। उन्होंने यह भी कहा कि अब उनकी माली हालात ठीक नहीं है। वह घर और जमीन बेचना चाहते हैं, लेकिन खरीदार नहीं है कोई। लोग कहते हैं कि जमीन खरीदकर मुश्किल में नहीं पड़ना है। अब उनके पास साढ़े तीन हजार रुपये, बेटे अब्दुल्ला के पास 10 हजार और पत्नी के पास 100 ग्राम सोना मिला था। अब उनके साथ कोई हादसा हुआ तो ये छोटी मोटी घटना के सिवाय कुछ नहीं कहलाएगा। वर्षों बाद इस तरह के शादी समारोह में पहुंचे हैं। खुली हवा में सांस ले रहे हैं।