तुमने झूठ क्यों बोला; खुद को MBBS-MS बताकर युवक ने की शादी, दसवीं पास निकला दूल्हा, 11 लोगों पर केस
यूपी के मुरादाबाद में मेट्रीमोनियल साइट से दूल्हा ढूंढकर शादी करना महंगा पड़ गया। युवक ने खुद को डॉक्टर बताकर युवती से महंगी शादी कर ली। शादी के बाद जब युवती दुल्हन बनकर ससुराल पहुंची तो दूल्हे की पोल खुल गई। वह दसवीं पास था।
Moradabad News: एक दसवीं पास युवक ने खुद को एम्स ऋषिकेश में एमबीबीएस-एमएस बताकर युवती व परिजनों की आंखों में धूल झोंककर शादी कर ली। शादी के चंद दिनों बाद ही नई नवेली दुल्हन को पता चला कि जिससे चिकित्सक समझकर शादी की है असल में वह दसवीं पास है। हक्के-बक्के परिजनों ने आरोपी और परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मझोला थाना क्षेत्र के लाइनपार निवासी युवती ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि मेट्रीमोनियल साइट के माध्यम से बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के प्रभातनगर निवासी युवक से उसकी शादी के संबंध में बात हुई थी। उसने खुद को एम्स ऋषिकेश में एमबीबीएस/एमएस डॉक्टर बताया।
पीड़िता के अनुसार उसके पिता जब उस युवक से मिलने उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित एम्स में गए तो वह अपने ही नाम के एक डॉक्टर की नेम प्लेट लगी एप्रेन पहन कर मिलने आया। इससे पीड़िता के पिता झांसे में आ गए और उन्हें लगा कि युवक डॉक्टर ही है। इसके बाद पीड़िता के पिता और अन्य परिजन युवक के घर बरेली में रिश्ता तय करने गए। वहां युवक, उसके माता-पिता, भाई, मौसी, मामा, मामी, बहन, जीजा और मौसा ने एक राय होकर झूठ बोला कि युवक एमबीबीएस/एमएस की पढ़ाई करने के बाद एम्स में डॉक्टर है। बीते 21 अप्रैल को शादी करके युवती युवक के घर पहुंची तो पता चला कि युवक केवल दसवीं पास है।
युवक के परिजनों ने भी किया था दावा, दिखाईं फर्जी डिग्रियां
आरोप है कि सभी ने युवक की फर्जी डिग्रियां भी दिखाईं। जिसके बाद पीड़िता के पिता और परिजनों को विश्वास हो गया कि युवक डॉक्टर ही है। शादी में करीब 13 लाख रुपये खर्च किये गए। पीड़िता के अनुसार बीते 9 मई को उसे पता चला कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। खुद को डॉक्टर बताने वाला उसका पति डॉक्टर नहीं है। वह केवल दसवीं पास है। पीड़िता के अनुसार उसने पति से कहा कि तुमने झूठ क्यों बोला तो वह गाली गलौज कर मारपीट करने लगा। आरोप है कि उसने पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया, जिसके बाद पीड़िता किसी तरह वहां से अपने मायके पहुंची और पुलिस को तहरीर दी। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह का कहना है कि पीड़िता की तहरीर पर बरेली निवासी आरोपी युवक, उसके माता-पिता, भाई-बहन समेत 11 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, धमकी देने और दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।