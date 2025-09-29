Why did the women of stop applying vermilion and wearing bangles? Shocking revelations in Lucknow यूपी में यहां की महिलाओं ने क्यों लगाना छोड़ दिया था सिंदूर और चूड़ी पहनना? चौकाने वाले खुलासे, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी की राजधानी में निगोहां के बक्तौरी खेड़ा समेत कई गांवों मिशन शक्ति की चौपाल लगाई थी। इसके बाद चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। यहां बड़ी संख्या में हिंदू धर्म की महिलाओं ने धर्मांतरण की फेर में सिंदूर, बिंदी और बिछुवा पहनना छोड़ दिया था।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 07:00 AM
राजधानी लखनऊ में धर्मांतरण गिरोह की लीड पुलिस को मिशन शक्ति अभियान से मिले। बीते दिनों पुलिस ने निगोहां के बक्तौरी खेड़ा समेत कई गांवों मिशन शक्ति की चौपाल लगाई थी। इसके बाद चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। यहां चौपाल में तमाम ग्रामीण महिलाएं शामिल हुई। बड़ी संख्या में हिंदू धर्म की महिलाओं ने धर्मांतरण की फेर में सिंदूर, बिंदी और बिछुवा नहीं पहन रखा था या यूं कहे कि छोड़ दिया था। इस पर चौपाल में बैठे एसीपी रजनीश वर्मा और अन्य पुलिस कर्मी चौके।

एसीपी ने इसकी तफ्तीश कुछ माह पूर्व बनाई गई ग्राम सुरक्षा समिति के कर्मियों को लगा दिया। इसकी जानकारी पुलिस उपायुक्त निपुण अग्रवाल और उच्चाधिकारियों को दी। मामला संवेदनशील था इस लिए पुलिस को भी फूंक-फूंककर कदम रखना था। पुलिस को गिरोह के बारे में ग्राम सुरक्षा समिति से धर्मांतरण का इनपुट मिला। इसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। गिरोह के सरगना मलखान उर्फ मैथ्यू के बारे में पता चला। सर्विलांस टीम को लगाया गया। पुलिस ने लोकेशन के आधार पर सरगना मैथ्यू को धर दबोचा। पूछताछ में की तो परत दर परत खुलती गई। पुलिस ने मैथ्यू को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के बाद महिलाओं ने रविवार से सिंदूर लगाना और चूड़ियां पहनना शुरू कर दिया।

रुद्राक्ष की माला छोड़कर पहनने लगे क्रास :

पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि ग्रामीण यहां रुद्राक्ष की माला पहनते थे। उन्होंने वह माला पहनना छोड़कर गले में क्रास धारण कर लिया। गाड़ियों में भी यीशू की फोटो और क्रास लगाकर चलते थे। गांव में जहां होली में फाग गाए जाते खूब रंग होता था। दिवाली में पटाखे जलाकर खुशियां मनाए थे वह सब भी गांव में कम हो गया था। गांव सिर्फ प्रार्थनासभा तक सिमट कर रह गया था।

प्रार्थना सभा में इन बिंदुओं पर देते थे जोर :

- सभा में जितने लोग आएंगे यीशु हमसे उतना अधिक खुश होंगे।

- मूर्ति पूजा नहीं करनी हैं। घर से मूर्तियां हटा दो।

- हमें शराब का सेवन कभी नहीं करना है।

- क्रास को पवित्र जल में डुबोकर उसका सेवन करो, बीमारियां दूर होंगी।

- प्रार्थना के बाद पवित्र जल का सेवन करो और अपने ऊपर लेपन करो प्रभु आर्शीवाद देंगे।

- धार्मिक ग्रंथ बाइबिल घर में अवश्य रखिए।

कहां से होती है फंडिंग जांच शुरू

एसीपी ने बताया कि ईसाई बनाने के बाद मलखान लोगों की आर्थिक मदद भी करता था। उसे फंडिंग कौन करता था। इस बिंदु की जांच की जा रही है। मलखान और उसके परिवारीजनों के बैंक खातों की जांच की जा रही है।

