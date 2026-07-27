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एक ही युवक को जीवनसाथी बताने वाली तीनों बहनें क्यों पलटीं? बोलीं- शादी नहीं..

By Deep Pandey
अमरोहा, हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक ही युवक को जीवनसाथी बताने वाली तीनों बहनें पलट गई हैं। तीनों बहनें व उनका कथित हमसफर पलट गए हैं। चारों ने माफी मांगते हुए कहा कि गलती हो गई।

यूपी के अमरोहा में कोतवाल से लेकर सीओ समेत अन्य अफसरों व सोशल मीडिया पर अपनी शादी को असली बताते हुए नहीं थक रहीं तीनों बहनें व उनका कथित हमसफर कानूनी शिकंजे में फंसते ही पलट गए। सोमवार को चारों ने बाल कल्याण समिति के समक्ष कहा कि उनकी शादी असल में एक सोशल मीडिया प्रैंक था। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ऐसा किया था। माफी मांगते हुए कहा कि भविष्य में इस तरह की गलती नहीं होगी। पुलिस व बाल कल्याण समिति नया बयान सामने आने के बाद गहनता से मामले की जांच-पड़ताल में लगी हैं।

जानकारी के अनुसार क्षेत्र के गांव निवासी दो सगी व मौसेरी बहन ने नजदीकी गांव निवासी युवक से बीती 17 जुलाई को नगर के एक मंदिर में शादी रचाने का दावा किया था। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। बताया जा रहा है कि तीनों बहनें यूट्यूब पर कॉन्टेंट क्रिएटर हैं और उनके चैनल पर चार लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। उनके साथ शादी करने वाला युवक कैमरा संचालन करता है। विवाह का वीडियो वायरल होने के बाद मामला मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। गुरुवार को चारों लोगों ने कोतवाली के बाद सीओ कार्यालय पहुंचकर कहा था कि वह बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी की है। चेताया था कि तीनों बहनों में बेहद प्यार है। एक साथ रहने के लिए ही एक युवक से शादी है।

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चेताया था कि अगर किसी ने जुदा किया तो सुसाइड कर लेंगे। लेकिन, शुक्रवार को उस वक्त प्रकरण में नया मोड़ आ गया जब इनमें से एक बहन की हाईस्कूल की मार्कशीट बाल कल्याण समिति को प्राप्त हुई। दावा किया गया कि इनमें एक की उम्र करीब 15 वर्ष है। इस दावे के सामने आने के बाद बाल कल्याण समिति ने मामले का संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी करते हुए चारों को तलब कर लिया। कार्रवाई से मचे हड़कंप के बीच सोमवार को तीनों बहनें व उनका कथित हमसफर कोतवाली के बाद बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश हुए। प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि नया बयान सामने आने के बाद पूरे मामले की फिर से जांच-पड़ताल की जा रही है।

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मजाक लंबा खिंचने पर जताया अफसोस

तीनों बहनों व उनके कथित हमसफर युवक ने सोमवार को बाल कल्याण समिति को बताया कि वे सोशल मीडिया पर वीडियो बनाते हैं। शादी का जो वीडियो वायरल हुआ था, वह केवल एक मजाक था। हालांकि, लोगों द्वारा अत्यधिक ट्रोल किए जाने के बाद उन्हें सफाई देते हुए यह कहना पड़ा कि उन्होंने वास्तव में एक ही लड़के से शादी की है। तीनों लड़कियों ने अब इस बात पर पछतावा व्यक्त किया है कि उन्हें यह प्रैंक इतना लंबा नहीं चलाना था और सच्चाई जल्द ही सामने लानी थी। पूछताछ के दौरान, उन्होंने अपनी शादी को नकली बताया। स्पष्ट किया कि उन्होंने असलियत में शादी नहीं की थी, बल्कि सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध होने के लिए यह प्रैंक किया था।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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