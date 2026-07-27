एक ही युवक को जीवनसाथी बताने वाली तीनों बहनें क्यों पलटीं? बोलीं- शादी नहीं..

उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक ही युवक को जीवनसाथी बताने वाली तीनों बहनें पलट गई हैं। तीनों बहनें व उनका कथित हमसफर पलट गए हैं। चारों ने माफी मांगते हुए कहा कि गलती हो गई।

यूपी के अमरोहा में कोतवाल से लेकर सीओ समेत अन्य अफसरों व सोशल मीडिया पर अपनी शादी को असली बताते हुए नहीं थक रहीं तीनों बहनें व उनका कथित हमसफर कानूनी शिकंजे में फंसते ही पलट गए। सोमवार को चारों ने बाल कल्याण समिति के समक्ष कहा कि उनकी शादी असल में एक सोशल मीडिया प्रैंक था। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ऐसा किया था। माफी मांगते हुए कहा कि भविष्य में इस तरह की गलती नहीं होगी। पुलिस व बाल कल्याण समिति नया बयान सामने आने के बाद गहनता से मामले की जांच-पड़ताल में लगी हैं।

जानकारी के अनुसार क्षेत्र के गांव निवासी दो सगी व मौसेरी बहन ने नजदीकी गांव निवासी युवक से बीती 17 जुलाई को नगर के एक मंदिर में शादी रचाने का दावा किया था। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। बताया जा रहा है कि तीनों बहनें यूट्यूब पर कॉन्टेंट क्रिएटर हैं और उनके चैनल पर चार लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। उनके साथ शादी करने वाला युवक कैमरा संचालन करता है। विवाह का वीडियो वायरल होने के बाद मामला मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। गुरुवार को चारों लोगों ने कोतवाली के बाद सीओ कार्यालय पहुंचकर कहा था कि वह बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी की है। चेताया था कि तीनों बहनों में बेहद प्यार है। एक साथ रहने के लिए ही एक युवक से शादी है।

चेताया था कि अगर किसी ने जुदा किया तो सुसाइड कर लेंगे। लेकिन, शुक्रवार को उस वक्त प्रकरण में नया मोड़ आ गया जब इनमें से एक बहन की हाईस्कूल की मार्कशीट बाल कल्याण समिति को प्राप्त हुई। दावा किया गया कि इनमें एक की उम्र करीब 15 वर्ष है। इस दावे के सामने आने के बाद बाल कल्याण समिति ने मामले का संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी करते हुए चारों को तलब कर लिया। कार्रवाई से मचे हड़कंप के बीच सोमवार को तीनों बहनें व उनका कथित हमसफर कोतवाली के बाद बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश हुए। प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि नया बयान सामने आने के बाद पूरे मामले की फिर से जांच-पड़ताल की जा रही है।