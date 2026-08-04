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बुर्के में कांवड़ लाने वाली तमन्ना और उसके पति को SDM कोर्ट ने क्यों थमाया नोटिस? जानिए पूरा मामला

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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बुर्के में कांवड़ लाने वाली तमन्ना मलिक और उसके पति अमन त्यागी को SDM कोर्ट ने नोटिस थमाया है।  एसडीएम कोर्ट ने दोनों को नोटिस जारी करते हुए 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर पाबंद कर दिया है।

बुर्के में कांवड़ लाने वाली तमन्ना और उसके पति को SDM कोर्ट ने क्यों थमाया नोटिस? जानिए पूरा मामला
बुर्के में कांवड़ लाने वाली तमन्ना मलिक और उसके पति अमन त्यागी को SDM कोर्ट ने नोटिस थमाया है। फाइल फोटो

उत्तर प्रदेश के संभल में महाशिवरात्रि पर बुर्के में कांवड़ लाने वाली तमन्ना मलिक और उनके पति अमन त्यागी का मामला एक बार फिर चर्चा में है। पिछले साल बुर्का पहनकर कांवड़ लाने के बाद चर्चा में आईं तमन्ना मलिक और उनके पति अमन त्यागी के इस बार भी हरिद्वार से कांवड़ लाने के ऐलान के बाद स्थानीय प्रशासन ने एहतियाती कार्रवाई की है। शांति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की पुलिस रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम न्यायालय ने दोनों को नोटिस जारी करते हुए 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर पाबंद कर दिया है।

तमन्ना मलिक के पति अमन त्यागी ने प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले पुलिस और अब एसडीएम की ओर से नोटिस मिला है। अमन त्यागी ने आपत्ति जताई कि हरिद्वार जाकर कांवड़ लाने में प्रशासन को क्या समस्या है, जबकि उन्हें सुरक्षा और सहयोग मिलना चाहिए। मंगलवार को नोटिस मिलने के बाद अमन त्यागी एसडीएम कार्यालय पहुंचे और कार्रवाई पर आपत्ति जताई। उनका आरोप है कि नोटिस में उनकी पत्नी तमन्ना मलिक के पहनावे को लेकर भी आपत्ति व्यक्त की गई है। उन्होंने कहा कि किसी धार्मिक स्थल पर कौन क्या वस्त्र पहनकर जाएगा, यह व्यक्तिगत निर्णय है और इसे विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए।

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बुर्का पहनकर कांवड़ यात्रा करने से किसी की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए

अमन त्यागी ने कहा कि यदि उनकी पत्नी तमन्ना मलिक बुर्का पहनकर कांवड़ यात्रा करती हैं तो इससे किसी की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले वर्ष भी तमन्ना मलिक बुर्का पहनकर हरिद्वार से कांवड़ लेकर संभल पहुंची थीं और उनका गंगाजल बालयोगी दीनानाथ ने शिवालय में अर्पित कराया था। इस बार यात्रा शुरू होने से पहले प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की निवारक धाराओं के तहत दोनों को 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर पाबंद रहने का आदेश दिया है।

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कानून-व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता: एसडीएम

संभल उपजिलाधिकारी विकास चंद्रा ने बताया कि कांवड़ यात्रा और आगामी पर्वों के दौरान क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस की रिपोर्ट और सुरक्षात्मक दृष्टि से ही दोनों के खिलाफ 20-20 हजार रुपये के मुचलके पर पाबंदी की वैधानिक कार्रवाई की है।

Deep Pandey

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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