मेडिकल स्टोर संचालक ने क्यों की थी पत्नी-बेटी और मां-बाप की हत्या? एटा मर्डर केस में खुलासा

संक्षेप: यूपी के एटा में सामूहिक मर्डर में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मेडिकल स्टोर संचालक ने ही की पत्नी-बेटी और मां-बाप की हत्या की थी। पुलिस का दावा है बेटी की शादी के लिए लड़का पक्ष को चार लाख रुपये देने थे। इसकी व्यवस्था न होने पर पत्नी से विवाद हो गया।

यूपी के एटा में मेडिकल स्टोर संचालक कमल सिंह ने ही पत्नी, बेटी और मां-बाप की ईंट से कूंचकर हत्या की थी। पुलिस का दावा है बेटी की शादी के लिए लड़का पक्ष को चार लाख रुपये देने थे। इसकी व्यवस्था न होने पर पत्नी से विवाद हो गया। गुस्से में उसने छत से ईंट लाकर पहले पत्नी, फिर बेटी और अंत में मां-बाप की नृशंस हत्या कर दी। इसके बाद दुकान पहुंचकर पांच सौ रुपये गल्ले से निकाले और मैनपुरी रोड की तरफ चला गया था।

मंगलवार को पुलिस लाइंस में डीआईजी प्रभाकर चौधरी ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे चेक किए। साथ ही ज्योति का मोबाइल चेक किया गया। सीसीटीवी कैमरे में दोपहर करीब 12.40 बजे कमल सिंह घर में घुस रहा था और हाथ में एक थैली भी लिए था। करीब एक बजे कमल सिंह की बड़ी बेटी लक्ष्मी ने ज्योति को मैसेज किया। पूछा था कि घर में पापा आए तो ज्योति ने हां में मैसेज किया।

ज्योति की 10 फरवरी को चंडीगढ़ में शादी तय थी। इसे लेकर लड़का पक्ष को चार लाख रुपये देना तय हुआ था। कमरे में पहुंचते ही कमल सिंह की पत्नी रत्ना देवी ने लड़का पक्ष को रुपये दिए कि नहीं यह पूछ लिया। लेकिन कमल सिंह ने रुपयों का इंतजाम होने से इनकार कर दिया। इस पर पत्नी ने कमल सिंह से अपशब्द कह दिए। गुस्से में कमल सिंह छत से ईंट उठा लाया और पत्नी पर हमला कर दिया। कई वार किए। मां को बचाने आई बेटी के भी सिर में भी ईंट से कई वार किए। चीख सुनकर मां श्यामा देवी पहुंचीं तो उनके सिर में भी ईंट से हमला कर दिया। इसके बाद वह नीचे आया तो उसे लगा कि पिता पुलिस को बता देंगे। कमल सिंह ने पिता की भी ईंट मारकर हत्या कर दी। दोपहर करीब 1.45 बजे वो घर से चला गया।