अपर्णा यादव के समर्थकों पर FIR न होने से नाराज KGMU के डॉक्टर की हड़ताल क्यों टली? जानें

संक्षेप: लखनऊ में केजीएमयू के कुलपति और मुख्यमंत्री के मुलाकात के बाद राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के समर्थकों पर मुकदमा दर्ज कराने के मसले पर प्रस्तावित हड़ताल एक दिन के लिए टाल दी गई। दरअसल, समर्थकाें पर मुकदमा नहीं दर्ज होने पर नाराज डॉक्टर और स्टाफ ने हड़ताल का ऐलान किया था।

लखनऊं में केजीएमयू कुलपति की मुख्यमंत्री योगी से भेंट के बाद कुलपति कार्यालय में उपद्रव करने वालों पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर प्रस्तावित डॉक्टर-कर्मचारियों की हड़ताल टल गई है। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के समर्थकों पर मुकदमा दर्ज कराने के मसले पर प्रस्तावित हड़ताल एक दिन के लिए टाल दी गई। केजीएमयू कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट की। नौ जनवरी को केजीएमयू कुलपति कार्यालय में हुए उपद्रव की सिलसिलेवार जानकारी दी। सीएम योगी ने धर्मांतरण प्रकरण और उसके नेटवर्क का पता लगाने के लिए एसटीएफ से जांच कराने की बात कही।

आपको बता दें कि केजीएमयू के डॉक्टर और कर्मचारियों का आरोप है कि अपर्णा के समर्थकों ने केजीएमयू परिसर में अमर्यादित व्यवहार किया और काम में बाधा डाली। डॉक्टरों-कर्मचारियों का कहना है कि कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अब तक कोई ठोस ऐक्शन नहीं लिया है। सोमवार को केजीएमयू के शिक्षकों के साथ ही सभी पांचों संगठनों ने मंगलवार से हड़ताल की घोषणा की। इसके बाद केजीएमयू के कुलपति और मुख्यमंत्री की मुलाकात के बाद हड़ताल एक दिन के लिए टल गई है।