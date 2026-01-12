अपर्णा यादव के समर्थकों पर FIR न होने से नाराज KGMU के डॉक्टर की हड़ताल क्यों टली? जानें

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsWhy did the KGMU doctors and staff call off their strike? Anger over the lack of an FIR against Aparna Yadav supporter
संक्षेप:

लखनऊ में केजीएमयू के कुलपति और मुख्यमंत्री के मुलाकात के बाद राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के समर्थकों पर मुकदमा दर्ज कराने के मसले पर प्रस्तावित हड़ताल एक दिन के लिए टाल दी गई। दरअसल, समर्थकाें पर मुकदमा नहीं दर्ज होने पर नाराज डॉक्टर और स्टाफ ने हड़ताल का ऐलान किया था।

Jan 12, 2026 09:30 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
लखनऊं में केजीएमयू कुलपति की मुख्यमंत्री योगी से भेंट के बाद कुलपति कार्यालय में उपद्रव करने वालों पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर प्रस्तावित डॉक्टर-कर्मचारियों की हड़ताल टल गई है। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के समर्थकों पर मुकदमा दर्ज कराने के मसले पर प्रस्तावित हड़ताल एक दिन के लिए टाल दी गई। केजीएमयू कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट की। नौ जनवरी को केजीएमयू कुलपति कार्यालय में हुए उपद्रव की सिलसिलेवार जानकारी दी। सीएम योगी ने धर्मांतरण प्रकरण और उसके नेटवर्क का पता लगाने के लिए एसटीएफ से जांच कराने की बात कही।

आपको बता दें कि केजीएमयू के डॉक्टर और कर्मचारियों का आरोप है कि अपर्णा के समर्थकों ने केजीएमयू परिसर में अमर्यादित व्यवहार किया और काम में बाधा डाली। डॉक्टरों-कर्मचारियों का कहना है कि कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अब तक कोई ठोस ऐक्शन नहीं लिया है। सोमवार को केजीएमयू के शिक्षकों के साथ ही सभी पांचों संगठनों ने मंगलवार से हड़ताल की घोषणा की। इसके बाद केजीएमयू के कुलपति और मुख्यमंत्री की मुलाकात के बाद हड़ताल एक दिन के लिए टल गई है।

रमीज पर यौन शोषण और धर्मांतरण का आरोप

केजीएमयू के पैथालॉजी विभाग में तैनात रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक पर महिला रेजिडेंट डॉ. ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण और धर्मांतरण का आरोप लगाया था। धर्मांतरण न करने पर रमीज ने शादी से इनकार कर दिया था। इससे त्रस्त होकर महिला डा. ने खुदकुशी की कोशिश की थी। पीड़िता पश्चिम बंगाल के हावड़ा की रहने वाली है। उसने यह भी आरोप लगाया था कि आगरा की रहने वाली एक महिला डॉ. को भी प्रेम जाल में फंसाकर उसका शोषण किया था। फिर धर्मांतरण कराकर रमीज ने उससे फरवरी 2025 में निकाह किया था। धर्मांतरण के विरोध पर उसका दो बार गर्भपात कराया। वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी। इस संबंध में पीड़िता की तहरीर पर चौक कोतवाली में पुलिस ने डॉक्टर रमीज के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने, गर्भपात कराने, धमकी देने, धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2021 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में आगरा की महिला डॉ. ने भी कोर्ट में बयान देकर उक्त आरोपों की पुष्टि की थी। इसके बाद पुलिस ने उसके द्वारा दिए गए साक्ष्य और तथ्यों को मुकदमे की विवेचना में शामिल कर दिया था।

ये भी पढ़ें:रेप और धर्मांतरण का आरोपी केजीएमयू डॉक्टर रमीज गिरफ्तार, 50 हजार का था इनाम
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Lucknow News
