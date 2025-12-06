Hindustan Hindi News
थानेदार के कमरे पर रात में क्यों आई थी महिला सिपाही? एसपी ने शुरू कराई जांच

संक्षेप:

यूपी के उरई में थानेदार की गोली लगने से मौत और देर रात कमरे से महिला सिपाही का भागना पूरे पुलिस महकमे को उलझाए हुए है। सवाल हो रहा है कि कोंच थाने के डायल 112 पर तैनात महिला सिपाही आखिर कुठौंद थानेदार के कमरे पर देर रात क्या करने आई थी?

Dec 06, 2025 11:46 pm ISTYogesh Yadav कुठौंद (उरई) संवाददाता
यूपी में उरई के कुठौंद थानाध्यक्ष अरुण कुमार राय की मौत ने पूरे पुलिस विभाग को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ थानेदार की गोली लगने से मौत हुई है तो दूसरी तरफ विभाग की ही महिला सिपाही मिनाक्षी शर्मा उनके कमरे से भागते हुए सीसीटीवी में कैद होने के बाद पूरे महकमे में चर्चा का विषय बन गई है। महिला सिपाही की मौजूदगी उसके अलग-अलग तीन वीडियो वायरल होने से साफ दिखाई दे रहे हैं। दो वीडियो में वह थाने के पीछे वाले रास्ते से आते और जाते दिख रही है जबकि एक वीडियो में वह थाने के बाहर हाईवे पर मोबाइल पर किसी से बातचीत करते हुए भागते नजर आ रही है जिसमें वह ट्रैक सूट पहने और सिर में टोपी लगाए कंधे पर बैग टंगे हुए नजर आ रही है। फिलहाल महिला सिपाही की भूमिका को लेकर पुलिस अधीक्षक जांच करवा रहे हैं।

एसपी डॉ दुर्गेश कुमार ने बताया कि पुलिस को शुरुआती जांच पड़ताल में पता चला है कि कुठौंद एसओ अरुण कुमार राय को गोली लगी उस वक्त वहां पर महिला सिपाही भी मौजूद थी। गोली चलने के बाद थानेदार के कमरे महिला सिपाही निकली और बाहर आकर स्टाफ को बताया कि एसओ साहब ने खुद को गोली मार ली है। उसकी कुछ ही देर बाद उक्त महिला सिपाही वहां से निकलकर पीछे के रास्ते से हाईवे की तरफ पैदल जाती एक मॉल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। यह फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।

सवाल हो रहा है कि थानेदार के कमरे में मौजूद रही यह महिला सिपाही वहां से भागी क्यों? महिला सिपाही डायल 112 में तैनात होना बताई गई है। उसकी तैनाती इस समय कोंच कोतवाली क्षेत्र में है जो इस महिला सिपाही की भूमिका को भी संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर रहा है। सवाल हो रहा है कि आखिर कोंच कोतवाली क्षेत्र में 112 डायल पुलिस में तैनात महिला सिपाही रात में थानाध्यक्ष कुठौंद अरुण राय के कमरे पर किसलिए आई हुई थी। पुलिस में महिला सिपाही को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ हो रही है। हालांकि इसकी पुष्टि कोई अफसर नहीं कर रहा है।

क्या है पूरा मामला

कुठौंद थाने के अरुण कुमार राय प्रभारी थे। थाना कैंपस में ही अरुण रहते थे। शुक्रवार रात करीब 9 बजे थाने स्थित अपने सरकारी आवास आ गए। थाने में ही उन्होंने पत्नी से बात की। चंद कदम दूर ही अपने सरकारी आवास पर चले गए। करीब आधे घंटे बाद कमरे से गोली चलने की आवाज आई। इसी दौरान ट्रैक सूट पहने महिला सिपाही मिनाक्षी शर्मा भागते हुए कमरे से बाहर आई। चीखकर कहा कि साहब ने गोली मार ली है। फिर वहां से भाग गई। थाने में तैनात सिपाही दौड़ते हुए कमरे में पहुंचे। वहां इंस्पेक्टर खून से लथपथ बेड पर पड़े थे। थानेदार को तुरंत उरई अस्पताल ले जाया गया। जहां उनकी मौत हो गई।