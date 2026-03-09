Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

सिंदूरदान के बाद क्यों भड़की दुल्हन? दूल्हे संग सात फेरे लेने से किया इनकार; विवाद में बदला मंडप

Mar 09, 2026 09:12 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी में एक दुल्हन सिंदूरदान करने के बाद भड़क गई। दुल्हन ने दूल्हे साथ सात फेरे लेने से इनकार कर दिया। इस दौरान शादी के मंडप विवाद हो गया। इसके बाद मामला कोतवाली तक जा पहुंचा।

सिंदूरदान के बाद क्यों भड़की दुल्हन? दूल्हे संग सात फेरे लेने से किया इनकार; विवाद में बदला मंडप

यूपी के अंबेडकरनगर में शादी का मंडप विवाद में बदल गया। शादी की खुशियों के बीच जलालपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में उस समय माहौल अचानक बदल गया, जब सिंदूरदान की रस्म पूरी होने के बाद दुल्हन को दूल्हे के दिव्यांग होने की जानकारी मिली। सच्चाई सामने आते ही दुल्हन ने फेरे लेने से साफ इंकार कर दिया, जिसके बाद शादी का मंडप विवाद में बदल गया और मामला कोतवाली तक जा पहुंचा।

बताया जाता है कि एक पिता ने अपनी पुत्री की शादी जौनपुर जनपद के थाना शाहगंज क्षेत्र के हुसैनाबाद निवासी सचिन पुत्र शब्द के साथ तय की थी। रविवार शाम दूल्हा बारात लेकर धूमधाम से दुल्हन के घर पहुंचा। स्वागत, द्वारपूजा और अन्य पारंपरिक रस्मों के बाद विवाह की प्रक्रिया आगे बढ़ी और सिंदूरदान की रस्म भी संपन्न हो गई। बताया जाता है कि इसके बाद जब फेरे की तैयारी चल रही थी, तभी दुल्हन को पता चला कि दूल्हा दिव्यांग है और यह बात उससे पहले छिपाई गई थी। यह जानकारी मिलते ही दुल्हन ने नाराजगी जताते हुए फेरे लेने से इंकार कर दिया। अचानक लिए गए इस फैसले से दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई और शादी का माहौल तनाव में बदल गया।

ये भी पढ़ें:कांशीराम पर भिड़ेंगे बुआ-बबुआ, BSP नेता की जयंती पर अखिलेश और सपा की बड़ी तैयारी
ये भी पढ़ें:विश्वविद्यालय तय शासनादेश के अनुसार ही लें परीक्षा फीस, योगी सरकार के निर्देश
ये भी पढ़ें:दुल्हन लाने डोली में निकले दूल्हे राजा, बैलगाड़ी से चले बाराती; अनोखी बारात

विवाद बढ़ने पर मामला जलालपुर कोतवाली पहुंच गया, जहां सोमवार को दोनों पक्षों के बीच घंटों पंचायत और बातचीत का दौर चलता रहा। इस दौरान शादी में हुए लेन-देन और जेवरात को लेकर भी दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई। आखिरकार काफी देर की बातचीत के बाद दोनों पक्ष आपसी सहमति से समझौते पर राजी हो गए और मामला शांत हो गया। इस संबंध में कोतवाल अजय प्रताप सिंह यादव ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है, जिसके बाद मामला समाप्त कर दिया गया।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Shadi-barat अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |