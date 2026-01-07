हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इन 8 जिलों के जजों को क्यों दी चेतावनी? जानें कोर्ट ने क्या कहा
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आठ जिला जज को चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट प्रशासन के अधिवक्ता के अनुरोध पर हम कोई सख्त आदेश नहीं पारित कर रहे हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने झांसी, हमीरपुर, हापुड़, शामली, फिरोजाबाद, कुशीनगर और सिद्धार्थनगर के जनपद न्यायाधीशों को चेतावनी दी है। न्यायालय ने अग्नि शमन यंत्रों को संबंधित जनपदों में लगाने के संबंध में मांगे गए प्रस्ताव पर कोई जवाब न देने पर नाराजगी जाहिर की है। न्यायालय ने कहा है कि हाईकोर्ट प्रशासन के अधिवक्ता के अनुरोध पर हम कोई सख्त आदेश नहीं पारित कर रहे हैं, लेकिन यदि इन जनपद न्यायाधीशों ने अगले दो सप्ताह में प्रस्ताव के संबंध में हाईकोर्ट से भेजे गए पत्राचार का जवाब नहीं दिया तो हम कठोर आदेश पारित करने के लिए बाध्य होंगे।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने सुनील कुमार द्विवेदी की ओर से वर्ष 2011 में दाखिल एक जनहित याचिका पर दिया है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि उक्त सात जनपदों से अग्निशमन यंत्रों को लगाने के संबंध में कोई प्रस्ताव अब तक नहीं आया है जबकि पत्र भेजते हुए, वर्तमान सुनवायी में हुए आदेशों की जानकारी दे दी गई थी तथा प्रस्ताव भी मांगा गया था। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवायी के लिए 27 जनवरी की तिथि नियत की है।
वहीं इस पहले बीते दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला और उसके नाबालिग बच्चों की बेदखली का जल्दबाजी में आदेश देने पर सिद्धार्थनगर के सिविल जज जूनियर डिवीजन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारम्भ करने के लिए मुख्य न्यायमूर्ति के पास मामला भेजा है। सिद्धार्थनगर की सोनी की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने दिया है।
सिद्धार्थनगर के सिविल जज पर कार्रवाई को सीजे से सिफारिश
कोर्ट ने बेदखली करने पर राजस्व व पुलिस अधिकारियों पर कड़ी टिप्पणी की है। कार्यवाही को एकतरफा और अधिकारों का अनावश्यक प्रयोग करार देते हुए महिला को 48 घंटे के अंदर वापस कब्जा दिलाने का निर्देश दिया है। याची का कहना था कि अपने ससुर की मृत्यु के बाद वह पति और तीन नाबालिग बच्चों के साथ पैतृक आवास में रही थी। मकान का बंटवारा नहीं हुआ है। जिला न्यायालय के क्लर्क संदीप गुप्ता ने उसके पति और उनके भाई से धोखे से मकान के हिस्से का बैनामा करा लिया। इसके बाद उसने 27 जनवरी 2025 को स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने उसी दिन एकाक्षीय अंतरिम आदेश पारित कर दिया।