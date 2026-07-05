आगरा का दृश्यम: रूबी की आंखों में इस वजह से खटकने लगा था पति? बाथरूम में ही बना डाली कब्र

आगरा के इस हत्याकांड ने मेरठ के नीले ड्रम कांड की तरह लोगों को अंदर तक हिला दिया है। हत्यारोपी पत्नी रूबी के चरित्र के बारे में अब तक कोई नकारात्मक बात सामने नहीं आई है। फिर उसने अपने पति का कत्ल क्यों कर डाला? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस ने उससे लंबी पूछताछ की।

Wife Killed Husband : उत्तर प्रदेश के आगरा में रूबी नाम की एक पत्नी ने अपने पति का कत्ल कर लाश को बाथरूम में दफना दिया। हर वारदात के पीछे कोई न कोई मकसद जरूर होता है। जैसे नीला ड्रम कांड वाली मेरठ की मुस्कान पर अपने पति के रहते गैर से संबंध का आरोप है। हाल में ऐसी कई घटनाओं के मूल में अवैध संबंध की बात आई लेकिन रूबी द्वारा अपने पति की हत्या किए जाने के पीछे ऐसी कोई वजह सामने नहीं आई है। फिर भी रूबी ने पति का कत्ल किया और उसकी लाश को अकेले ही बाथरूम में दफना दिया। इसकी वजह जानने के लिए पुलिस ने विशेषज्ञों की मौजूदगी में रूबी से लंबी पूछताछ की। इस पूछताछ में पुलिस को हत्या की एक नहीं कई वजहें मिलीं। जिल्लत की जिंदगी जी रही रूबी के गुस्से को भरतपुर कांड ने ट्रिगर कर दिया था। पुलिस मान रही है कि पति द्वारा शराब पीकर आए दिन मारपीट करना, भरतपुर में बेइज्जती करना, बेटियों को गाली देना और सिलाई करके मेहनत से कमाए रुपये भी पत्नी से छीन लेना इस हत्याकांड की वजह बनी।

दहतोरा की रेणुका धाम कालोनी में 18 मई से लापता चल रहे 44 वर्षीय सुरेंद्र कुमार शर्मा का कंकाल घर के बाथरूम में दफन मिला था। पुलिस ने उसकी पत्नी रूबी शर्मा को गिरफ्तार करके शनिवार को जेल भेजा था। पत्नी ने खीर में नींद की गोलियां मिलाकर पति की हत्या की थी।

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि ऐसी वारदात में सबसे पहले यही शक जाता है कि अवैध संबंधों का मामला होगा। पुलिस ने गहराई से जांच की। कॉल डिटेल खंगाली। ऐसा कोई एंगल नहीं मिला। अभी तक की जांच में रूबी शर्मा के चरित्र पर शक बेबुनियाद निकला। लंबी पूछताछ के बाद पुलिस ने कड़ियों को जोड़ा तो हत्या की वजह उजागर हुई। रूबी शर्मा अपने पति से परेशान थी। वह बेरोजगार के साथ नशेबाज था। पिता की पेंशन भी शराब में उड़ा देता था। किसी भी बात पर पत्नी को कहीं भी पीट दिया करता था। बेटियां बड़ी हो रही थीं उनकी भी शर्म नहीं करता था। उन्हें भी गंदी गालियां दिया करता था। किसी रिश्तेदार से उसकी बनती नहीं थी। रूबी घर का खर्चा चलाने के लिए सिलाई करती थी। उससे भी पैसे छीन लिया करता था। न देने पर बवाल करता था।