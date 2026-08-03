राजभर ने अखिलेश को कव्वाली सीखने के लिए क्यों दी सलाह? पप्पू यादव को लेकर भी सपा का स्टैंड पूछा
ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया। राजभर ने अखिलेश को लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। राजभर ने अखिलेश पर हमला करते हुए उन्हें कव्वाली सीखने की सलाह दी है। इसके साथ ही पप्पू यादव को लेकर भी सपा का स्टैंड पूछा है?
योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री और सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा राजनीतिक हमला किया। बिहार में पूर्णिया सीट से सांसद पप्पू यादव प्रकरण पर मांगा जवाब। राजभर बोले- संसद में पप्पू यादव कांड पर सपा का स्टैंड क्या है? राजभर का दावा- सपा नेताओं के बयान एक-दूसरे से अलग। राजभर ने गिनाए राजीव राय, पवन पांडेय और अवधेश प्रसाद के बयान। राजभर ने अखिलेश पर हमला करते हुए उन्हें कव्वाली सीखने की सलाह दी है। ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि 2027 के चुनाव के बाद उन्हें यही काम आने वाला है।
सोमवार को ओमप्रकाश राजभर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- अखिलेश जी, आज सीधा सवाल। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पर हमलावर ओमप्रकाश राजभर ने सवाल किया कि संसद में पप्पू यादव कांड/करतूत पर सपा का स्टैंड क्या है?आपके सांसद राजीव राय जी ने कहा कि प्रदर्शन हमारा नहीं था। पप्पू जी जबरन घुस गए थे। वैसे ही जैसे राजीव राय जी किसी की जमीन पर कब्जा के लिए घुस गए।
‘राम मंदिर से घृणा करने के बाद चढ़ावा चोरी पर मौसमी हिंदू बन गए’
राजभर ने आगे लिखा कि पवन पांडे जी ने कहा कि पप्पू यादव ने गलत किया था। वैसे ही जैसे जीवनभर राम मंदिर से घृणा करने के बाद चढ़ावा चोरी पर मौसमी हिंदू बन गए। अवधेश प्रसाद जी बोले, नाटक सही था या ग़लत - ये जनता तय करेगी। वैसे ही जैसे अगले साल आपको सबक सिखाने का फ़ैसला करेगी। या बिहार से लालू की जा फोन आने के बाद आप बेशर्मी से पप्पू यादव का बचाव कर रहे हैं।
‘आपकी लाइन वही तुष्टीकरण वाली’
राजभर ने पोस्ट में लिखा कि सपा की लाइन- राजीव राय की लाइन है, पवन पांडे की लाइन है, अवधेश प्रसाद जी की लाइन है या जाति प्रेम में आप जिस तरह पप्पू यादव की बेहूदगी का बचाव कर रहे हैं, यही यादववाद आपकी लाइन है। या, आपकी लाइन वही तुष्टीकरण वाली है, जिसमें हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का मजाक दाढ़ी-टोपी वाले वर्ग का वोट लूटा जाता है। ट्विटर-एसी-पीसी वाली में राजनीति में आपने हनुमान जी की भी 51 हजार की बोली लगा दी! दिल्ली से लेकर लखनऊ तक आप क्या कर रहे हैं, सब दिख रहा है। कांग्रेस से कुछ भी सीख नहीं पाए हैं। कम से कम कव्वाली तो सीख लीजिए, 2027 के बाद वही काम आने वाली है। जय भारत, जय श्रीराम, जय श्री कृष्ण, जय महाराज सुहेलदेव।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें