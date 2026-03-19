आपको जिन इलाकों....संसद में क्यों नाराज हो गए सांसद चंद्रशेखर आजाद? रेलमंत्री से कर दी ये मांग

संसद में बाेल रहे सांसद चंद्रशेखर आजाद रेलमंत्री से नाराज हो गए। उन्होंने रेलमंत्री से सवाल किया कि वह एक टांग पर खड़े होकर अपनी बात रखें या दोनों टांगों पर, जिससे कि उनके मुद्दों पर आपको ध्यान जाए।

Chandrashekhar Azad News: बिजनौर जिले के नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव से अचानक नाराज हो गए। उन्होंने संसद में रेलमंत्री पर कई गंभीर आरोप भी लगाए दिए। साथ उन्होंने अपनी मांग भी रखी। चंद्रशेखर ने कहा, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नगीना रेलवे स्टेशन पर हो रहे नवीनीकरण काम को जल्द पूरा कराया जाए, साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर दो की लंबाई बढ़ाई जाए। चंद्रशेखर आजाद ने रेलमंत्री से नगीना और धामपुर से दिल्ली और लखनऊ के बीच नई ट्रेनें चलाने की भी मांग की।

एक टांग पर खड़े होकर बोलें या दोनों टांगों पर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संसद में बोलते हुए अचानक से चंद्रशेखर रेलमंत्री से नाराज हो गए। उन्होंने रेलमंत्री से सवाल किया कि वह एक टांग पर खड़े होकर अपनी बात रखें या दोनों टांगों पर, जिससे कि उनके मुद्दों पर आपको ध्यान जाए। नई ट्रेनों की मांग के मुद्दे पर बोल रहे चंद्रशेखर ने कहा, आपको जिन इलाकों के लोगों ने वोट नहीं दिया, उनका भी ध्यान रखना होगा।

मंत्री किसी एक पार्टी विशेष का नहीं, पूरे देश का होता है। उन्होंने कहा, उनके लोकसभा क्षेत्र नगीना, धामपुर, स्योहारा आदि नगरों में स्थित रेलवे फाटकों पर ओवरब्रिज और अंडरपास आदि नहीं बनने के चलते लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। रेलमंत्री से सवाल जवाब के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने रेलवे में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा, रेलवे में करीब तीन लाख पद खाली हैं। आज जब देश का युवा रोजगार के लिए भटक रहा है तो इतनी बड़ी संख्या में पद खाली क्यों पड़े हैं। उन्होंने रेलमंत्री से आरक्षित सीटों को भरने का आग्रह भी किया।