Hindi NewsUP NewsWhy did Mayawati say thank you to the Yogi government in the morning? Know the whole matter

योगी सरकार को सुबह-सुबह मायावती ने क्यों बोला थैंक यू? जानें पूरा मामला

बसपा सुप्रीमो मायावती ने सुबह-सुबह योगी सरकार को थैंक यू बोला है। मायावती ने सोशल मीडिया ऐक्स पर पोस्ट किया है। मायावती ने लिखा कि कानपुर के प्रसिद्ध बुद्धा पार्क में शिवालय पार्क बनाने का यह अति-विवादित प्रस्ताव रद्द किये जाने पर यूपी सरकार को धन्यवाद।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 11:43 AM
बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुधवार की सुबह-सुबह योगी सरकार को थैंक यू बोला है। मायावती ने सोशल मीडिया ऐक्स पर पोस्ट कर लिखा कि कानपुर के प्रसिद्ध बुद्धा पार्क में शिवालय पार्क बनाने का यह अति-विवादित प्रस्ताव रद्द किये जाने की आज मीडिया में खबर छपी है, जिसका स्वागत और यूपी सरकार को इसके लिये धन्यवाद भी है। उम्मीद है कि सरकार आगे अन्यत्र कहीं भी ऐसा कोई विवाद खड़ा करने के षडयंत्र को गंभीरता से लेकर इसके विरुद्ध सख़्ती करेगी ताकि समाज में शान्ति-व्यवस्था, आपसी भाईचारा एवं सौहार्द का वातावरण बिगड़ने ना पाए।

दरअसल,कानपुर में इंदिरानगर के गौतम बुद्धा पार्क में शिवालय पार्क बनाने को लेकर सियासी विवाद छिड़ा तो नगर निगम ने यू-टर्न ले लिया। बसपा सुप्रीमो मायावती और तीन सांसदों ने ऐक्स पर मैसेज करके आपत्ति जताई। पार्षद ने विरोध दर्ज कराया, जिसक बाद नगर निगम के अफसरों से लेकर महापौर ने बयान जारी किया और कहा कि अब यहां शिवालय पार्क नहीं बनेगा। नगर निगम भले ही कह रहा हो कि यहां निर्माण की योजना नहीं थी पर सच्चाई यह है कि गौतम बुद्धा पार्क के पीछे खाली जमीन पर ही शिवालय पार्क और ज्योतिर्लिंग की स्थापना होनी थी, जहां ये प्रस्तावित था उसका रास्ता गौतम बुद्धा पार्क होकर ही जाता है।

मायावती, चंद्रशेखर, सपा सांसद नीरज मौर्य ने जताया था विरोध

शिवालय पार्क बनाने को केडीए ने नगर निगम को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया था। मायावती, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर के बाद सपा सांसद नीरज मौर्य और देवेश शाक्य ने एक्स पर मैसेज करके इसका विरोध जताया था। कई पार्षदों ने भी नगर आयुक्त से मिलकर फैसले पर आपत्ति जताई थी। नीरज शाक्य ने सीएम को लिखे खत में इस फैसले को जनविरोधी बताया था। उन्होंने कहा था कि पार्क पर खर्च होने वाले 15 करोड़ रुपये की राशि जर्जर स्कूलों में खर्च करें तो बेहतर रहता। नगर निगम के पर्यावरण अभियंता दिवाकर भास्कर ने कहा कि गौतम बुद्धा पार्क में शिवालय पार्क बनाने की योजना नहीं है, यह दूसरी जगह बनना था। पार्षद नीरज कुरील ने नगर आयुक्त सुधीर गहलौत से बुद्धा पार्क में शिवालय पार्क बनाने को लेकर मुलाकात की थी और आपत्ति जताई थी। कहा था कि शिवालय पार्क बनाएं पर इसके लिए कोई दूसरी उपयुक्त जमीन देख लें। इस पार्क से बड़ी संख्या में लोगों की संवेदनाएं जुड़ी हैं। इस पर इस तरह का फैसला लेना सही नहीं है।

