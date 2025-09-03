योगी सरकार को सुबह-सुबह मायावती ने क्यों बोला थैंक यू? जानें पूरा मामला

बसपा सुप्रीमो मायावती ने सुबह-सुबह योगी सरकार को थैंक यू बोला है। मायावती ने सोशल मीडिया ऐक्स पर पोस्ट किया है। मायावती ने लिखा कि कानपुर के प्रसिद्ध बुद्धा पार्क में शिवालय पार्क बनाने का यह अति-विवादित प्रस्ताव रद्द किये जाने पर यूपी सरकार को धन्यवाद।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुधवार की सुबह-सुबह योगी सरकार को थैंक यू बोला है। मायावती ने सोशल मीडिया ऐक्स पर पोस्ट कर लिखा कि कानपुर के प्रसिद्ध बुद्धा पार्क में शिवालय पार्क बनाने का यह अति-विवादित प्रस्ताव रद्द किये जाने की आज मीडिया में खबर छपी है, जिसका स्वागत और यूपी सरकार को इसके लिये धन्यवाद भी है। उम्मीद है कि सरकार आगे अन्यत्र कहीं भी ऐसा कोई विवाद खड़ा करने के षडयंत्र को गंभीरता से लेकर इसके विरुद्ध सख़्ती करेगी ताकि समाज में शान्ति-व्यवस्था, आपसी भाईचारा एवं सौहार्द का वातावरण बिगड़ने ना पाए।

दरअसल,कानपुर में इंदिरानगर के गौतम बुद्धा पार्क में शिवालय पार्क बनाने को लेकर सियासी विवाद छिड़ा तो नगर निगम ने यू-टर्न ले लिया। बसपा सुप्रीमो मायावती और तीन सांसदों ने ऐक्स पर मैसेज करके आपत्ति जताई। पार्षद ने विरोध दर्ज कराया, जिसक बाद नगर निगम के अफसरों से लेकर महापौर ने बयान जारी किया और कहा कि अब यहां शिवालय पार्क नहीं बनेगा। नगर निगम भले ही कह रहा हो कि यहां निर्माण की योजना नहीं थी पर सच्चाई यह है कि गौतम बुद्धा पार्क के पीछे खाली जमीन पर ही शिवालय पार्क और ज्योतिर्लिंग की स्थापना होनी थी, जहां ये प्रस्तावित था उसका रास्ता गौतम बुद्धा पार्क होकर ही जाता है।