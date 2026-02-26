यूपी में युवती ने होटल से क्यों लगा दी छलांग? साथ ठहरा दोस्त छोड़कर भाग निकला

यूपी की राजधानी लखनऊ में कानपुर की लड़की होटल से छलांग लगा दी। उसके साथ ठहरा दोस्त मौके से भाग निकला। सूचना के बाद पहुंची पुलिस होटल कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है।

यूपी की राजधानी लखनऊ में एक घटना सामने आई है। यहां अमीनाबाद के एक होटल में अपने दोस्त के साथ ठहरी कानपुर की युवती ने पहली मंजिल से छलांग लगा दी। कूदने के कारण वह जख्मी हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया। बुधवार को युवती के परिजन लखनऊ पहुंचे और अपने साथ लेकर घर चले गए। पुलिस ने बताया कि युवती के साथ ठहरा युवक घटना के बाद उसे छोड़कर भाग गया। युवती के कूदने की वजह साथ ठहरे दोस्त के साथ किसी बात को लेकर विवाद की बताई जा रही है। दोनों एक ही समुदाय के हैं। युवती के परिजनों ने कोई तहरीर नहीं दी। होटल कर्मचारियों से पूछताछ की गई है।

अमीनाबाद थानाक्षेत्र के नजीराबाद के एक होटल में कानपुर के कर्नलगंज थानाक्षेत्र के गम्मू खां का हाता निवासी एक युवक अक्सर आता जाता था। उसका कर्नलगंज में चप्पल का कारोबार है। होटल के नीचे जूता-चप्पल की कई दुकानें हैं। कारोबार के सिलसिले में आने के नाते उसकी होटल के लोगों से जान पहचान है। युवक होटल पर आया और एक कमरा बुक कराया। उसे पहली मंजिल पर पांच नंबर कमरा दिया गया था। युवक ने आधार को बतौर आईडी दिया था। कुछ देर बाद युवक चला गया और रात करीब दस बजे एक युवती को लेकर होटल के कमरे में पहुंचा। वहां दोनों करीब तीन घंटे रूके। रात करीब दो बजे किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और युवती ने होटल की पहली मंजिल से छलांग लगा दी। युवती के नीचे गिरने के बाद राहगीरों की भीड़ लग गई।