Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

यूपी में युवती ने होटल से क्यों लगा दी छलांग? साथ ठहरा दोस्त छोड़कर भाग निकला

Feb 26, 2026 04:24 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी की राजधानी लखनऊ में कानपुर की लड़की होटल से छलांग लगा दी। उसके साथ ठहरा दोस्त मौके से भाग निकला। सूचना के बाद पहुंची पुलिस होटल कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है।

यूपी में युवती ने होटल से क्यों लगा दी छलांग? साथ ठहरा दोस्त छोड़कर भाग निकला

यूपी की राजधानी लखनऊ में एक घटना सामने आई है। यहां अमीनाबाद के एक होटल में अपने दोस्त के साथ ठहरी कानपुर की युवती ने पहली मंजिल से छलांग लगा दी। कूदने के कारण वह जख्मी हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया। बुधवार को युवती के परिजन लखनऊ पहुंचे और अपने साथ लेकर घर चले गए। पुलिस ने बताया कि युवती के साथ ठहरा युवक घटना के बाद उसे छोड़कर भाग गया। युवती के कूदने की वजह साथ ठहरे दोस्त के साथ किसी बात को लेकर विवाद की बताई जा रही है। दोनों एक ही समुदाय के हैं। युवती के परिजनों ने कोई तहरीर नहीं दी। होटल कर्मचारियों से पूछताछ की गई है।

अमीनाबाद थानाक्षेत्र के नजीराबाद के एक होटल में कानपुर के कर्नलगंज थानाक्षेत्र के गम्मू खां का हाता निवासी एक युवक अक्सर आता जाता था। उसका कर्नलगंज में चप्पल का कारोबार है। होटल के नीचे जूता-चप्पल की कई दुकानें हैं। कारोबार के सिलसिले में आने के नाते उसकी होटल के लोगों से जान पहचान है। युवक होटल पर आया और एक कमरा बुक कराया। उसे पहली मंजिल पर पांच नंबर कमरा दिया गया था। युवक ने आधार को बतौर आईडी दिया था। कुछ देर बाद युवक चला गया और रात करीब दस बजे एक युवती को लेकर होटल के कमरे में पहुंचा। वहां दोनों करीब तीन घंटे रूके। रात करीब दो बजे किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और युवती ने होटल की पहली मंजिल से छलांग लगा दी। युवती के नीचे गिरने के बाद राहगीरों की भीड़ लग गई।

ये भी पढ़ें:होली पर यूपी के इन 47 हजार कर्मचारियों की नहीं आएगी सैलरी, मुख्य सचिव का यह आदेश
ये भी पढ़ें:UP के हर तहसील-ब्लॉकों में कड़ाई से लागू हो यह व्यवस्था, मुख्य सचिव के निर्देश

पुलिस युवती को पास के अस्पताल ले गई

लोगों ने घटना की जानकारी होटल के चौकीदार को दी। इस बीच किसी ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस युवती को पास के अस्पताल ले गई। वहां डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज के बाद उसकी छुट्टी कर दी। इधर, युवक को जानकारी होने पर वह होटल से भाग गया। बुधवार को युवती के परिजन अमीनाबाद थाने पहुंचे और युवती को लेकर घर चले गए। अमीनाबाद इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने बताया कि युवती के परिजनों ने कोई तहरीर नहीं दी है। इसके बाद भी वह खुद होटल में जांच करने गए थे। अगर कोई तहरीर मिलती है तो मामला दर्ज किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:इस काम के लिए जमीन लेने पर स्टांप शुल्क में 100 % तक छूट, योगी सरकार का फैसला
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Lucknow News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |