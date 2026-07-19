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बस यही सांप चाहिए...पति की हत्या के लिए दामिनी ने करैत ही क्यों चुना? सामने आई वजह

By sandeep
हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, मेरठ
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दामिनी ने  पति अतुल पवार की हत्या के लिए करैत सांप चुना क्योंकि पुलिस के अनुसार उसने इंटरनेट पर सबसे जहरीले सांपों की जानकारी जुटाई थी। करैत के रात में सक्रिय होने और घरों में घुसने की जानकारी मिलने पर इसी सांप से साजिश रची गई। 

बस यही सांप चाहिए...पति की हत्या के लिए दामिनी ने करैत ही क्यों चुना? सामने आई वजह

मेरठ सांप कांड में दामिनी ने पति अतुल पवार की हत्या के लिए करैत सांप ही क्यों चुना इसको लेकर नई जानकारी सामने आई है। दामिनी ने अतुल पवार की हत्या के लिए कई माह से प्लानिंग की थी। इंटरनेट पर उसने सबसे जहरीले सांप को लेकर सर्च किया था। करैत सांप के बारे में पता चलने के बाद उसकी खासियत और बाकी जानकारी भी जुटाई थी। पता चला कि ये सांप रात को शिकार पर निकलता है और अक्सर घरों में घुसकर बिस्तर पर चढ़ जाता है। ऐसे में दामिनी और तुषार ने अपनी साजिश के लिए यही सांप सटीक पाया। तुषार ने इसकी फोटो इंटरनेट से डाउनलोड की। यही फोटो तुषार ने अपने साथियों सोनू और उदय को दिखाकर कहा था कि बस यही सांप चाहिए। इसके लिए सपेरे को देने के लिए 15 हजार रुपये भी दिए।

कोबरा-वाइपर से भी ज्यादा जहरीला करैत

करीब सात दिन में सपेरा कहीं से ये सांप पकड़कर लाया। तुषार ने दामिनी ने सांप मिलने के बाद योजना को अंजाम देने की तैयारी की। दो दिन तक सांप को भूखा रखा गया और फिर गुरुवार रात को अतुल के बेड पर सांप छोड़ दिया गया। करैत सांप ने अतुल को डस लिया और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने अतुल पवार हत्याकांड में दामिनी, तुषार, सोनू और उदय से अलग अलग पूछताछ की। खुलासा हुआ कि दामिनी को अतुल की हत्या करने के लिए सांप से डसवा देने का रास्ता सबसे आसान लगा। उन्हें एक ऐसा सांप चाहिए था तो घर में घुस जाता हो और जहरीला भी हो। इसके लिए दामिनी ने गूगल से जानकारी भी जुटाई।

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इंटरनेट पर खंगाली करैत की खासियत

इसी दौरान कोबरा, करैत और वाइपर का विवरण मिला। उसने पढ़ा कि करैत ही ऐसा सांप है जो काफी जहरीला भी है और रात में सक्रिय होता है। करैत भोजन और गर्मी की तलाश में घरों में भी घुस जाता है और सोए व्यक्ति को काट भी लेता है। ऐसी घटनाएं ग्रामीण इलाके में होती भी रही हैं, इसलिए इसी सांप को लाने की योजना बनाई गई। ये भी पता कराया गया कि हस्तिनापुर इलाके में ये सांप पाया जाता है या नहीं।

सोनू और उदय को दिया टास्क

तुषार ने अपने दोस्त सोनू और उदय से संपर्क किया तो दोनों ने बताया कि कोबरा और करैत दोनों ही सांप जंगल में मिल जाएंगे। इसके बाद दामिनी ने 15 हजार रुपये सोनू और उदय को दिए और करैत सांप लाने का जिम्मा दिया। एक अन्य सपेरे की मदद से सोनू और उदय ने करीब 15 दिन में करैत को खोज निकाला और पकड़कर लाए। सपेरे ने बताया कि यदि लापरवाही बरती तो ये सांप किसी को भी डस लेगा। गुरुवार को अतुल को दूध में दामिनी ने नींद की गोलियां देकर सुला दिया। इसके बाद तुषार को कॉल किया और वह सांप लेकर आया। देर रात दामिनी ने इस सांप को अतुल के बिस्तर पर खुद ही छोड़ दिया था। इसके बाद भूखे सांप ने अतुल को डस लिया और उसकी मौत हो गई।

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साइलेंट किलर माना जाता है करैत सांप

करैत सांप कोबरा से भी ज्यादा जहरीला माना जाता है। इससे साइलेंट किलर भी कहते हैं, चूंकि इसके काटने पर कई बार आदमी को पता नहीं चलता कि किसी सांप ने डस लिया है। करैत का जहर कोबरा की तुलना में चार गुना तक ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इसका जहर सीधे तंत्रिका तंत्र और सांस की मांसपेशियों को प्रभावित करता है। कोबरा के काटने पर दर्द, सूजन और जलन होती है, लेकिन करैत के काटने पर ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे में सोते हुए व्यक्ति को पता नहीं चलता कि सांप ने डस लिया है।

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