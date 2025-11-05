Hindustan Hindi News
why did court sentence a lawyer to 12 years in prison this mistake proved costly
यूपी की अदालत ने वकील को क्यों सुनाई 12 साल कैद की सजा? भारी पड़ गई ये गलती; जानें पूरा मामला

संक्षेप: वकील को फर्जी सबूत में फंसाने के आरोप में सजा सुनाई गई है। अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने 12 साल की जेल और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। महिला ने अपने बयानों में कहा था कि उसके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई और वह किसी भी अभियुक्त को न जानती है और न ही पहचानती है। 

Wed, 5 Nov 2025 07:41 AMAjay Singh विधि संवाददाता, लखनऊ
यूपी की राजधानी लखनऊ में एक वकील को फर्जी सबूत में फंसाने के आरोप में सजा सुनाई गई है। अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने वकील परमानंद गुप्ता को 12 साल की जेल और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। परमानंद पर अनुसूचित जाति की महिला (पूजा रावत) का सहारा लेकर विरोधियों के विरुद्ध दुराचार समेत अन्य आरोपों के फर्जी मुकदमे दर्ज कराने का आरोप सिद्ध हुआ है।

इसी अदालत ने इसके पहले एक अन्य मामले में आरोपी अधिवक्ता परमानंद गुप्ता को 19 अगस्त 2025 को उम्र कैद की सजा के साथ 5 लाख 1 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया था। मौजूदा मामला भी थाना चिनहट से संबंधित है। इसके अनुसार पूजा रावत ने न्यायालय के समक्ष आरोपी अधिवक्ता परमानंद गुप्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर अपने विरोधियों विपिन यादव, रामगोपाल यादव, मोहम्मद तासुक एवं भगीरथ पंडित के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें कहा गया था कि वह पार्लर चलाती है तथा उसने एमिटी विवि के गेट नंबर एक के सामने आरोपी की पत्नी संगीता गुप्ता के साथ मिलकर 5 हजार महीने में किराए पर वर्ष 2007 में दुकान खोली थी। लॉकडाउन में किराया नहीं दे पाई तो अभियुक्तों ने जबरदस्ती समान जब्त कर दुकान खाली करा ली। पुलिस की ओर से विवेचना की गई तथा कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। पूजा रावत का बयान भी दर्ज किया गया।

सुनवाई के दौरान महिला ने घटना से ही इनकार कर दिया

पूजा के बयान के बाद विशेष लोक अभियोजक अरविंद कुमार मिश्रा ने पूजा रावत के बयान के आधार पर धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रार्थना पत्र देकर आरोपी अधिवक्ता परमानंद गुप्ता को विचारण के लिए तलब किए जाने का अनुरोध किया था। पूजा रावत ने अपने बयानों में कहा था कि उसके साथ इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई और वह किसी भी अभियुक्त को न जानती है और न ही पहचानती है।

18 फर्जी केस दर्ज कराए

आरोपी अधिवक्ता की ओर से 11 और पूजा रावत के माध्यम से 18 फर्जी केस विरोधियों के विरुद्ध दर्ज कराए गए हैं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
