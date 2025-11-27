Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsWhy did CM Yogi have to announce renaming Fazilnagar evidence has emerged
सीएम योगी को फाजिलनगर का नाम बदलने का क्यों करना पड़ा ऐलान? सामने आए ये प्रमाण

सीएम योगी को फाजिलनगर का नाम बदलने का क्यों करना पड़ा ऐलान? सामने आए ये प्रमाण

संक्षेप:

कुशीनगर जिले के फाजिलनगर को अब पावानगरी के नाम से जाना जाएगा। गाजियाबाद में सीएम योगी ने नाम बदलने की घोषणा कर दी है। फाजिलनगर का नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी है? इसका प्रमाण भी मिला है।

Thu, 27 Nov 2025 08:03 PMDinesh Rathour फाजिलनगर (कुशीनगर), हिन्दुस्तान संवाद
सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गाजियाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान फाजिलनगर का नाम बदलने की घोषणा। अब फाजिलनगर को पावानगरी के नाम से जाना जाएगा। सीएम की इस घोषणा से जैन धर्मावलंबियों के साथ आमजन में भी खुशी की लहर है। इलाके के लोग उत्साहित हैं कि अब फाजिलनगर को भी पावानगरी बनकर कुशीनगर की तरह अहम पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने का अवसर प्राप्त होगा। सीएम योगी को फाजिलनगर की नाम बदलने को लेकर ऐलान क्यों करना पड़ा? इसको लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि शोध में एक प्रमाण सामने आया है, जिसके कारण फाजिलनगर को पावानगरी करने की घोषणा की गई। दरअसल तमाम जैन धर्मावलंबी व इतिहास के जानकार फाजिलनगर को ही पावापुरी के रूप में मान्यता देते हैं, जिसे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का महानिर्वाणस्थल माना जाता है। इसकी पुष्टि के लिए शोध से लेकर खुदाई तक हो चुकी है।

लंबे समय से नाम बदलने की हो रही थी मांग

जैन धर्म के अनुयायियों के अनुसार, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने यहां परिनिर्वाण लिया था, लेकिन इतिहासकारों का एक वर्ग बिहार के नालन्दा पास स्थित स्थान को उनकी परिनिर्वाण स्थली मानता है। दिगंबर जैन धर्मावलंबियों ने 1971 में यहां जैन मंदिर की स्थापना कर तभी लिख दिया था कि यह पावानगर है। क्षेत्र के लोग फाजिलनगर का नामकरण भगवान महावीर स्वामी के नाम पर किए जाने की लंबे समय से मांग कर रहे थे। जैन धर्म के कुछ लोगों ने तो इसके लिए बाकायदा अभियान भी चलाया था। लोगों की मांग पर क्षेत्रीय विधायक सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा ने मुख्यमंत्री से फाजिलनगर का नाम बदलकर पावानगर करने की मांग की थी। इसके बाद नगर पंचायत ने भी इस आशय का प्रस्ताव पास कर जिलाधिकारी के यहां भेजा था। सभी साक्ष्यों के अवलोकन के बाद जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर ने भी इसे भगवान महावीर स्वामी का परिनिर्वाणस्थल मानते हुए फाजिलनगर का नाम पावानगर किए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा था।

इतिहासकारों ने शोध के आधार पर की है पुष्टि

इतिहासकार कनिंघम ने दावा किया था कि भगवान बुद्ध और महावीर समकालीन रहे। बौद्ध धर्म के अनुसार भगवान बुद्ध ने चेती ग्राम (वर्तमान में सठियांव) में अंतिम भोजन किया था, जो पावानगर के पास था। भोजन के बाद महात्मा बुद्ध की तबीयत खराब हो गई थी। सुबह वह अपने अपने शिष्य आनन्द के साथ निकले और शाम तक तत्कालीन कुशीनारा (वर्तमान में कुशीनगर) पहुंचे। बौद्ध धर्म के इतिहासकारों के अनुसार पावानगर से कुशीनगर की दूरी कुल 10 मील है, जबकि बिहार के नालंदा के पास स्थित पावापुरी की दूरी चार सौ किलोमीटर के आसपास है। जैन विद्या शोध संस्थान के उपाध्यक्ष डॉ. अभय जैन के मुताबिक कुशीनारा पहुंचने पर बुद्ध के शिष्य आनन्द ने उन्हें बताया था कि भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण की सूचना मिल रही है। यहां से पावानगर जाने में दो नदियां कुकुत्था और हिरण्यवती पड़ती हैं। उन्हें पार कर जाना होगा। इससे यह प्रमाणित होता है कि फाजिलनगर ही पावापुरी है।

खुदाई के बाद वीराभारी टीला किया गया था संरक्षित

वरिष्ठ इतिहासकार डॉ.श्याम सुन्दर ने इस पर शोध करने के साथ ही तमाम साक्ष्य भी सौंपे हैं कि फाजिलनगर के पास स्थित वीराभारी टीला ही असली पावानगर है। इसके प्रमाण वहां हुई खुदाई में मिले बौद्धकालीन कुओं, सिक्कों, ग्रेवेपर आदि से मिलते हैं। काफी प्रयास के बाद पुरातत्व विभाग ने वर्ष 2016-17 में कुछ दिन तक टीले की खुदाई कराई थी। उसमें कुछ प्रमाण मिले, लेकिन बाद में खुदाई बंद हो गई। इसके बाद पुरातत्व विभाग ने 18 एकड़ में फैले इस टीले को संरक्षित कर छोड़ दिया था।

सीएम का निर्णय स्वागत योग्य

फाजिलनगर के विधायक सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा ने कहा कि क्षेत्रीय लोगों की मांग पर मुख्यमंत्री से मिलकर उन्होंने फाजिलनगर का नाम बदलकर पावानगरी करने का पत्रक दिया था। नगर पंचायत से भी इस आशय का प्रस्ताव भेजवाया गया था। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को इसकी घोषणा कर फाजिलनगर को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिला दी है। इसके लिए क्षेत्र के लोगों की ओर से वह मुख्यमंत्री को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
CM Yogi Kushinagar News Up Latest News अन्य..
