लखनऊ में क्यों भड़की चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी?नगर निगम पर प्रदर्शन; मेयर की रोक ली गाड़ी
लखनऊ में चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी भड़क गई। नगर निगम पर जोरदार प्रदर्शन किया। आक्रोश लिए कार्यकर्ताओं ने नगर निगम प्रशासन पर पक्षपात और अपमानजनक रवैये का आरोप लगाया। नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मेयर की गाड़ी रोक ली।
यूपी के नगीना सांसद चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) के कार्यकर्ताओं का गुस्सा गुरुवारं को लखनऊ नगर निगम मुख्यालय पर फूट पड़ा। जोन-6 के अधिकारियों द्वारा पार्टी की होर्डिंग तोड़े जाने और उन्हें कूड़े में फेंके जाने के विरोध में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए पहुंचे। हाथों में नारे और चेहरे पर आक्रोश लिए कार्यकर्ताओं ने नगर निगम प्रशासन पर पक्षपात और अपमानजनक रवैये का आरोप लगाया। नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मेयर की गाड़ी के आगे बैठ गए। मेयर सुषमा खर्कवाल की गाड़ी रोक ली।
जिलाध्यक्ष अजय भारती ने आरोप लगाया कि नगर निगम जोन-6 के अधिकारियों ने आज़ाद समाज पार्टी की होर्डिंग उखाड़कर फेंक दीं। उन्होंने कहा कि इन होर्डिंग्स पर महापुरुषों और बहुजन समाज के नेताओं के चित्र लगे थे, जिनमें भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की तस्वीर भी शामिल थी। आरोप है कि अधिकारियों ने जानबूझकर अंबेडकर की तस्वीर लगी होर्डिंग को कूड़े में फेंकवाया, जो सीधे-सीधे बहुजन समाज का अपमान है।
अन्य दलों की होर्डिंग सुरक्षित, हमारे साथ भेदभाव
प्रदर्शन कर रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया कि जब शहर में अन्य राजनीतिक दलों की होर्डिंग्स जस की तस लगी हैं, तो केवल आज़ाद समाज पार्टी को ही क्यों निशाना बनाया गया। उन्होंने इसे खुला भेदभाव बताते हुए कहा कि नगर निगम का यह कृत्य न केवल अलोकतांत्रिक है, बल्कि संविधान और सामाजिक सम्मान की भावना के भी खिलाफ है।
कड़ी कार्रवाई की मांग
आज़ाद समाज पार्टी ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जिलाध्यक्ष ने साफ कहा कि बाबा साहब और बहुजन महापुरुषों के अपमान को समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। यदि जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान माहौल तनावपूर्ण रहा, लेकिन कार्यकर्ता शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों पर अड़े रहे।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।और पढ़ें