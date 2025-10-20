कार सवारों ने पिकअप ड्राइवर हामिद की क्यों की थी हत्या? पुलिस ने किया खुलासा; 2 अरेस्ट

संक्षेप: यूपी के सहारनपुर में तीन दिन पहले हुई पिकअप चालक हामिद अली की हत्या का खुलासा हो गया है। कार सवारों ने कार में साइड लगने पर हामिद को मार डाला था। पुलिस ने हत्या करने के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर खुलासा कर दिया।

यूपी के सहारनपुर में तीन दिन पहले पिकअप चालक हामिद अली की हत्या का खुलासा हुआ है। कारसवारों ने कार में साइड लगने पर हामिद की हत्या की थी। पुलिस ने हत्या करने के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कार और डंडा बरामद कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया।

रविवार को कोतवाल संतोष त्यागी ने बताया कि बीते शुक्रवार की रात गांव खेड़ा अफगान में कार में पिकअप की साइड लग गई थी। इसके बाद कहासुनी हो गई थी। कार सवार दो युवकों ने पिकअप का पीछा कर चालक हामिद अली की पीटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने शनिवार को नकुड़-सहारनपुर रोड से आरोपी मोहित और मनीष निवासी गांव चापरचिड़ी को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त कार व एक डंडा भी बरामद किया।

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि कार में साइड लगने के बाद हामिद से कहासुनी हो गई थी। लोगों ने समझाकर शांत करा दिया था, लेकिन इससे उन्हें अपनी बेइज्जती महसूस हुई। उन्होंने पिकअप का पीछा कर फंदपुरी पुलिस चौकी से कुछ दूर पहले हामिद की बेरहमी से पिटाई कर दी और फरार हो गए थे। इससे हामिद की मौत हो गई थी। कोतवाल ने बताया कि मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट आया है साथ ही शरीर पर चोट के निशान भी मिले है। रविवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।