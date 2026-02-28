साले ने जीजा के क्यों सटाकर मार दी गोली? महिला जज के पिता के मर्डर की सामने आई ये वजह

यूपी के मुरादाबाद में महिला जज के पिता और कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना मस्जिद जाते समय हुई। बाइक से आए साले ने घटना को अंजाम दिया था।

Moradabad Murder News: यूपी के मुरादाबाद में शुक्रवार की शाम को हुई महिला जज के पिता और कारोबारी के सनसनीखेज मर्डर की वजह सामने आ गई है। कारोबारी की हत्या का आरोप असद के ही साले हिस्ट्रीशीटर जफर पर लगा है। पुलिस के अनुसार जफर हुसैन ने दिसंबर माह में मोहम्मद असद से दस लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी। रकम न देने पर ही उसने योजनाबद्ध तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया है। जिसका मुकदमा मझोला थाने में दर्ज है। इसके अलावा जफर के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में उसके सगे भाई मुजाहिद ने भी धोखाधड़ी और जालसाजी कर मकान पर कब्जा करने का मुकदमा दर्ज करा रखा है।

वारदात के समय मोहम्मद असद अपने बड़े साले मुजाहिद के साथ स्कूटी से तरावीह पढ़ने लाल मस्जिद जा रहे थे। इसी बीच छोटा साला जफर आया और जीजा के कनपटी पर सटाकर गोली चला दी। हत्याकांड के बाद जफर मौके से भाग निकला, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह के अनुसार मौके पर फॉरेंसिक विभाग की फील्ड यूनिट बुलाकर जांच पड़ताल कराई गई। एसपी सिटी ने बताया कि हत्यारोपियों की तलाश में नागफनी पुलिस की तीन टीम के साथ ही एसओजी और सर्विलांस सेल को भी लगाया गया है।

बुलंदशहर में जज हैं कारोबारी की बेटी और दामाद मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के जिगर कालोनी निवासी मोहम्मद असद (62) शहर की नामी बेकरी चैन अलवीना बेकर्स के संचालक हैं। परिवार में पत्नी मीना, एक बेटा अरीब और तीन बेटियां मीसा, रूमा और आसमां सुल्ताना हैं। बेटी आसमां सुल्तान और दामाद मोहम्मद आलम जज हैं और दोनों बुलंदशहर में तैनात हैं। बताया गया कि शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे मोहम्मद असद अपने बड़े साले नागफनी के मोहल्ला डेहरिया निवासी मुजाहिद के साथ घर से स्कूटी पर लाल मस्जिद में तरावीह पढ़ने जा रहे थे। बंगला गांव चौराहे के पास पहुंचे थे तभी एक बाइक पर मोहम्मद असद का छोटा साला हिस्ट्रीशीटर मोहम्मद जफर आ गया। बाइक को कोई और चला रहा था। बाइक को मोहम्मद असद की स्कूटी के बगल में लगा दिया। आरोप है कि जफर हुसैन ने मोहम्मद असद के सिर में पिस्टल सटाकर गोली मार दी। जिससे वह स्कूटी समेत लड़खड़ाकर गिर गए। भीड़भाड़ वाले चौराहे के पास सरेशाम हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी बाइक सवार फर्राटा भरते हुए वहां से गुरहट्टी की ओर भाग निकले।

घटना के बाद बेटा-भाई हमलावर के पीछे दौड़े तरावीह की नमाज़ पढ़ने के बाद मृतक अनीस और उनका एक भाई व दो बेटे पीछे आ रहे थे। जैसे ही नकाबपोश हमलावर गोली मारकर फरार हुआ तो तुरंत ही मृतक व्यापारी के भाई और बेटे हमलावर के पीछे भागे, बताया गया कुछ ही दूरी पर रेलवे के पुल के पास की तरफ हमलावर ने एक बार फिर फायरिंग की और जैतपुर पट्टी मार्ग की तरफ जंगलों में भाग निकला।