सीएम योगी से बृजभूषण शरण सिंह क्यों मिलने गए थे? पूर्व सांसद ने खुद बताई वजह
सीएम योगी से बृजभूषण शरण सिंह क्यों मिलने गए थे? इसका खुलासा खुद पूर्व सांसद बृजभूषण ने खुद ही कर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की माताजी के निधन पर संवेदना व्यक्त करने के लिए वह गए थे।
यूपी के कैसरगंज से पूर्व सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात पर कहा कि मुख्यमंत्री की माताजी के निधन पर संवेदना व्यक्त करने के लिए वह गए थे। यह हमारी परंपरा भी रही है। मंडल में कितनी सीटें आएंगी, इस सवाल पर बृजभूषण शरण ने कहा कि वह ज्योतिषी नहीं हैं।
बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि यूपी में कोई माफिया नहीं है। अपराध मुक्त प्रदेश है। कांग्रेस ने संविधान का सबसे ज्यादा दुरूपयोग किया है। पूर्व सांसद बहराइच स्थित इंदिरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में मारवाड़ी युवा मंच की ओर से आयोजित तीन दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। उन्होंने प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया।
आज के समय में कोई माफिया बचा नहीं, अखिलेश को भी दिया जवाब
बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि देश में संविधान का सबसे अधिक दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी ने किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आपातकाल लागू करने के साथ ही देश के छात्र नेताओं का दमन किया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की माफिया के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई करने संबंधी टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि आज के समय में कोई माफिया बचा नहीं है। किसी भी जाति में माफिया नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां माफिया है, वहां उसे कोई कहना नहीं चाहता।
सभी राजनीतिक दल अपने-अपने कार्यक्रमों में जुटे
'पूर्व सांसद बृजभूषण ने कहा कि चुनाव नजदीक हैं और सभी राजनीतिक दल अपने-अपने कार्यक्रमों में जुटे हैं। हर कोई अपना एजेंडा जारी कर रहा है तो कोई रैली आयोजित कर रहा है। चुनाव तक यह सब चलता रहेगा। उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि ऐसे आयोजन निरंतर होते रहने चाहिए, जिससे खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिले।
26 नवंबर को योगी से मिलने पहुंचे थे बृजभूषण
आपको बता दें कि 26 नवंबर को सवा साल बाद पूर्व सांसद और बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह ने लखनऊ के पांच कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री योगी और पूर्व सांसद बृजभूषण ने बंद कमरे में एक घंटे से भी अधिक समय तक बातचीत की। योगी और पूर्व सांसद बृजभूषण की चुनाव से पहले की इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई थीं। अब पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने विराम लगा दिया है। बृजभूषण शरण सिंह बहाराइच में एक कार्यक्रम के दौरान इसका खुलासा कर दिया है। मुख्यमंत्री की माताजी के निधन पर संवेदना व्यक्त करने के लिए वह गए थे।
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