यूपी में BJP विधायक और ब्लॉक प्रमुख के समर्थकों के बीच क्यों चले ईंट-पत्थर? ब्लॉक परिसर में बना अखाड़ा

यूपी के गोंडा जिले में भाजपा के विधायक बावन सिंह और ब्लॉक प्रमुख दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ। दोनों पक्षों में जमकर ईंट और पत्थर चले। बताया जा रहा है कि बीजेपी के दो पक्षों के बीच टकराव की वजह सियासी मतभेद है।

यूपी के गोंडा जिले में कटरा ब्लॉक सभागार में बैठक करने को लेकर भाजपा के विधायक बावन सिंह और ब्लॉक प्रमुख दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ। भाजपाइयों के बीच शुरू हुई कहासुनी अचानक मारपीट बदल गई। देखते ही दोनों पक्षों में जमकर हाथापाई हुई और लाठी-डंडों के साथ ईंट-पत्थर भी चले। करीब चार बजे से शुरू हुए घटनाक्रम के चलते शाम साढ़े बजे तक ब्लॉक परिसर में अखाड़े तब्दील रहा। बताया जा रहा है कि टकराव की वजह सियासी मतभेद है।

मामला सत्ताधारी दल से जुड़ा होने की वजह से पुलिस अफसर तीन थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। मामले का तूल पकड़ा देख डीएम प्रियंका निरंजन और एसपी विनीत जायसवाल भी कटरा पहुंच गए। दोनों पक्षों के लोगों से परिसर खाली कराने के बाद पुलिस-प्रशासन ने राहत की सांस ली। उधर, करनैलगंज विधायक अजय सिंह और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सूर्य नारायण तिवारी भी पहुंच गए। बंद कमरे में दोनों ने विधायक और उनके पुत्र से बातचीत की। इसके बाद विधायक बावन सिंह अपने समर्थकों समेत ब्लॉक परिसर से बाहर गए। मंगलवार को भाजपा विधायक बावन सिंह और ब्लॉक प्रमुख जुगरानी देवी के समर्थकों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई।

बताया जा रहा है कि कटरा ब्लॉक मुख्यालय पर आरएसएस की बैठक चल रही थी। इसी बीच जीएसटी की बैठक के लिए क्षेत्रीय विधायक बावन सिंह और उनके पुत्र वैभव सिंह भी पहुंच गए। मीटिंग हाल को लेकर हुई मामूली कहासुनी ने टकराव का रूप ले लिया। प्रकरण एक ही पार्टी के होने के नाते मामला जिला मुख्यालय के साथ लखनऊ तक गूंजा। इसके बाद भाजपा पदाधिकारियों व करनैलगंज के विधायक अजय सिंह को आना पड़ा। करीब तीन घंटे के अफरातरी भरे माहौल में बंद कमरे में दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई। उसके बाद बावन सिंह अपने समर्थकों के साथ चले गए।

ये हुए घायल: विधायक पक्ष से अमित, शिब्बू, राजा, कमलजीत सरदार, अवधेश और ब्लॉक प्रमुख की ओर से उनके पुत्र श्रीभगवान, विष्णु भगवान व कई अन्य घायल हैं। मामला सत्ताधारी पार्टी समर्थकों के बीच था जिससे पूरा प्रशासन हलकान रहा। किसी ने पुलिस की बात नहीं मानी।