इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती लड़की के लिए क्यों बन गई मुसीबत, दोस्त ने भरोसा जीता, फिर..
इंस्टाग्राम पर एक लड़के से हुई दोस्ती एक नाबालिग लड़की के लिए मुसीबत बन गई। दोस्त बने लड़के ने पहले भरोसा जीता। इसके बाद लड़के ने लड़की की प्राइवेट फोटोज हासिल कर ली। फिर लड़का अपना रंग दिखाने लगा।
यूपी की राजधानी लखनऊ में सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती एक नाबालिग लड़की के लिए मुसीबत बन गई। आरोप है कि युवक ने भरोसा जीतकर लड़की की प्राइवेट फोटोज अपने पास सेव कर लीं और फिर उन्हें वायरल करने की धमकी देकर करीब 60 हजार नकद और 36 ग्राम सोने के गहने ऐंठ लिए। मामले में पीड़िता के पिता की तहरीर पर हसनगंज थाने में शिकायत दी गई है।
गढ़ी नगर निवासी श्याममणि तिवारी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी 17 वर्षीय बेटी की दिसंबर 2025 में इंस्टाग्राम के जरिए वंश नाग नाम के युवक से पहचान हुई थी। आरोप है कि बातचीत के दौरान युवक ने चालाकी से लड़की की स्नैपचैट आईडी और पासवर्ड हासिल कर लिए। इसके बाद उसने बिना जानकारी के उसकी प्राइवेट फोटो डाउनलोड कर लीं और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर लगातार ब्लैकमेल करने लगा।
करीब 36 ग्राम सोने के गहने लड़की से दोस्त ने ले लिए
शिकायत के अनुसार आरोपी ने पोर्टर ऐप के जरिए कई बार करीब 58 हजार रुपये नकद मंगवाए। इसके अलावा 2 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर भी कराए। इतना ही नहीं, अप्रैल से जून 2026 के बीच उसने दबाव बनाकर 4 ग्राम की सोने की अंगूठी, 8 ग्राम की चेन, 4 ग्राम का ब्रेसलेट और तीन मंगलसूत्र करीब 20 ग्राम भी पोर्टर के माध्यम से मंगवा लिए। इस तरह कुल करीब 36 ग्राम सोने के गहने उसने अपने कब्जे में कर लिए।
प्राइवेट फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी
परिजनों को जब घर से गहने और रुपये गायब होने का पता चला तो पूछताछ में पूरी घटना सामने आई। पीड़िता के पिता का आरोप है कि जब उन्होंने आरोपी से गहने और रुपये लौटाने की बात कही तो उसने मिलने से इनकार कर दिया। साथ ही शिकायत करने पर बेटी की प्राइवेट फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी।
तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही
आरोप है कि आरोपी ने पीड़िता के नाम से फर्जी ईमेल आईडी और सोशल मीडिया अकाउंट भी बना रखे हैं। पीड़ित परिवार ने हसनगंज पुलिस से बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित करने, नकदी और गहनों की बरामदगी कराने तथा आरोपी के खिलाफ ब्लैकमेलिंग, साइबर अपराध और अन्य संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें