आगामी विधानसभा चुनावों को बेहद अहम बताते हुए अखिलेश यादव ने संकेत दिया कि सीट बंटवारे में व्यावहारिक रुख अपनाया जाएगा।

2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच चल रही सीट बंटवारे की कवायद के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। दिल्ली में दोनों दलों की समिति के बीच दूसरे दिन भी जारी बातचीत और 26 सीटों के ऑफर पर उठे विवाद के बीच अखिलेश ने साफ किया कि गठबंधन का एकमात्र उद्देश्य चुनाव जीतना है और भारतीय जनता पार्टी (BJP) जैसी सियासी 'मशीन' का मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी हर जरूरी तालमेल और सामंजस्य बैठाने को तैयार है।

'बीजेपी 3 करोड़ वोट जोड़ने की तैयारी में, EVM इंजीनियरों की भी हो जांच' इसी दौरान अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग (ECI) की निष्पक्षता और ईवीएम (EVM) की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्थाओं का कर्तव्य निष्पक्ष होकर काम करना है, लेकिन आज उन्हीं संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।

सपा प्रमुख ने दावा किया, "अब यह बात सामने आ रही है कि भाजपा लगभग 3 करोड़ वोट जोड़ने की योजना बना रही है। इसके अलावा, जिन वेयरहाउस (गोदामों) में ईवीएम रखी गई हैं, वहां चुनाव आयोग ने मशीनों के रखरखाव के लिए किन इंजीनियरों को तैनात किया है? हमें बताया जाता है कि मशीनों की 'सर्विसिंग' हो रही है, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये इंजीनियर असल में कौन हैं।"

'बड़ी लड़ाई के लिए सही फैसले लेने को तैयार सपा' आगामी विधानसभा चुनावों को बेहद अहम बताते हुए अखिलेश यादव ने संकेत दिया कि सीट बंटवारे में व्यावहारिक रुख अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा, "समाजवादी पार्टी जरूरी समायोजन (एडजस्टमेंट) और तालमेल बैठाने के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि आगे की लड़ाई बहुत बड़ी है। जब लक्ष्य जीतना हो—और हमें हर हाल में जीतना है, खासकर भाजपा जैसी राजनीतिक 'मशीन' के खिलाफ—तो हमें उसी के अनुरूप तैयारी करनी होगी और सही फैसले लेने होंगे।"