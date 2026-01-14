Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsWhy did a young man steal 20 lakh rupees from their own home? When caught they told truth to police
दोस्त के साथ युवक ने अपने ही घर में क्यों 20 लाख की चोरी की? पकड़ाया तो पुलिस को बताया सच

दोस्त के साथ युवक ने अपने ही घर में क्यों 20 लाख की चोरी की? पकड़ाया तो पुलिस को बताया सच

संक्षेप:

यूपी के सहारनपुर में युवक ने दोस्त के साथ मिलकर अपने ही घर में 20 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया। पकड़े जाने के बाद युवक ने पुलिस को बताया कि उसने वारदात क्यों की?

Jan 14, 2026 06:28 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के सहारनपुर में कोतवाली मंडी क्षेत्र की पीरवाली गली में युवक ने दोस्त के साथ मिलकर अपने ही घर में 20 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मात्र आठ घंटे में दोनों आरोपियों को पकड़कर घटना का खुलासा कर दिया। युवक ने पुलिस को बताया कि उसने वारदात क्यों की? आरोपियों के पास से सोने-चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेशकर जेल भेज दिया है।

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि रईस अहमद पुत्र नूर अहमद निवासी पीर वाली गली नंबर आठ ने मंगलवार शाम को कोतवाली मंडी पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके घर में छत के रास्ते घुसे चोरों ने अलमारी में रखे सोने-चांदी के करीब 20 लाख रुपये के जेवरात चोरी कर लिए। घटना के खुलासे के लिए कोतवाली मंडी इंस्पेक्टर रोजंत त्यागी के नेतृत्व में पुलिस टीम को लगाया। पुलिस ने घटनास्थल का मौका-मुआयना किया तो देखा कि घर में सामान बिखरा नहीं है। इस पर पुलिस को किसी करीबी द्वारा ही वारदात करने का शक हुआ।

इसके आधार पर पुलिस ने मात्र आठ घंटे में क्षेत्र से साऊद पुत्र रईस अहमद और उसके दोस्त मोईनुद्दीन पुत्र इमामुद्दीन निवासी पीर वाली को 62 फुटा रोड से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी के जेवरात भी बरामद कर लिए। आरोपी साऊद ने अपने दोस्त के साथ मिलकर घर में ही चोरी करना स्वीकार किया। आरोपी बताया कि उनको पैसों की आवश्यकता थी। इसीलिए घर में रखे सोने-चांदी के जेवरात चोरी करने का प्लान बनाया। घर में जब कोई नहीं था तो वारदात को अंजाम दे दिया। वह सोने-चांदी के जेवरात बेचने के लिए जा रहे थे, इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
