दोस्त के साथ युवक ने अपने ही घर में क्यों 20 लाख की चोरी की? पकड़ाया तो पुलिस को बताया सच

संक्षेप: यूपी के सहारनपुर में युवक ने दोस्त के साथ मिलकर अपने ही घर में 20 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया। पकड़े जाने के बाद युवक ने पुलिस को बताया कि उसने वारदात क्यों की?

यूपी के सहारनपुर में कोतवाली मंडी क्षेत्र की पीरवाली गली में युवक ने दोस्त के साथ मिलकर अपने ही घर में 20 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मात्र आठ घंटे में दोनों आरोपियों को पकड़कर घटना का खुलासा कर दिया। युवक ने पुलिस को बताया कि उसने वारदात क्यों की? आरोपियों के पास से सोने-चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेशकर जेल भेज दिया है।

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि रईस अहमद पुत्र नूर अहमद निवासी पीर वाली गली नंबर आठ ने मंगलवार शाम को कोतवाली मंडी पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके घर में छत के रास्ते घुसे चोरों ने अलमारी में रखे सोने-चांदी के करीब 20 लाख रुपये के जेवरात चोरी कर लिए। घटना के खुलासे के लिए कोतवाली मंडी इंस्पेक्टर रोजंत त्यागी के नेतृत्व में पुलिस टीम को लगाया। पुलिस ने घटनास्थल का मौका-मुआयना किया तो देखा कि घर में सामान बिखरा नहीं है। इस पर पुलिस को किसी करीबी द्वारा ही वारदात करने का शक हुआ।