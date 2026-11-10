लखनऊ एयरपोर्ट पर उड़ान भरने से पहले रनवे से क्यों लौटी फ्लाइट? 275 यात्री विमान में थे सवार
लखनऊ एयरपोर्ट पर 275 यात्रियों को लेकर जेद्दा जाने वाले सऊदी अरब के विमान को उड़ान भरने से ठीक पहले रनवे से लौटा लिया गया। दरअसल, विमान में तकनीकी खराबी आ गई थी।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से मंगलवार तड़के 275 यात्रियों को लेकर जेद्दा जाने वाले सऊदी अरब के विमान में उड़ान भरने से ठीक पहले तकनीकी खराबी आ गई। इसके चलते विमान को रनवे से ही लौटा लिया गया है। इसके बाद विमान को वापस लाकर टैक्सी-वे पर खड़ा कर दिया गया। विमान में आई खराबी को दूर करने के लिए एयरलाइंस के करीब आधा दर्जन इंजीनियर जुटे रहे। विमान की तकनीकी जांच और मरम्मत की प्रक्रिया जारी रहने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक सऊदी अरब की उड़ान (एसवी-893) मंगलवार तड़के करीब 02:50 बजे 275 यात्रियों को लेकर जेद्दा के लिए रवाना होने वाली थी। विमान उड़ान भरने के लिए रनवे पर पहुंचा ही था कि इसी दौरान पायलट को उसमें तकनीकी खराबी का पता चला। सुरक्षा को देखते हुए पायलट ने तत्काल एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) और एयरलाइंस अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद विमान को रनवे से वापस लाकर टैक्सी-वे पर खड़ा करा दिया गया।
आधा दर्जन इंजीनियर विमान की जांच में लगे
उधर, सूचना मिलते ही एयरलाइंस के करीब आधा दर्जन इंजीनियर मौके पर पहुंचे और विमान की तकनीकी जांच शुरू कर दी। इंजीनियर खराबी का पता लगाकर उसे दूर करने में जुटे रहे। एयरलाइंस अधिकारियों के मुताबिक विमान की तकनीकी खराबी दूर होने और सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद ही उसे जेद्दा के लिए रवाना किया जाएगा।
2 नवंबर को खराब मौसम से चार विमान लखनऊ डायवर्ट हुए थे
इससे पहले 2 नवंबर को खराब मौसम और कम दृश्यता के चलते चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर चार विमानों को डायवर्ट करना पड़ा था। इनमें दो विमान वाराणसी और दो काठमांडू जा रहे थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) से मिली जानकारी के मुताबिक, सभी विमानों को एहतियातन लखनऊ डायवर्ट किया गया। किसी भी विमान में कोई आपात स्थिति नहीं थी। बेंगलुरु से वाराणसी जा रही इंडिगो की उड़ान (6ई-6558) सुबह 07.20 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरी थी। वहीं, दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो की दूसरी उड़ान (6ई-6246) लखनऊ पहुंची थी। इसके अलावा चीन के हांगझोऊ से काठमांडू जा रही हिमालय एयरलाइंस की उड़ान एच-9226 सुबह 07ः40 बजे लखनऊ में उतरी थी। जबकि दुबई से काठमांडू जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान (एफजेड-8399) को भी लखनऊ डायवर्ट किया गया था, जिसकी लैंडिंग का समय प्रतीक्षित था। बताया गया कि वाराणसी और काठमांडू में घने कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम हो गई थी।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें