BA कीछात्रा ने बीच चौराहे पर क्यों पी लिया फिनायल? मची अफरा-तफरी; लोगों ने पहुंचाया अस्पताल

संक्षेप: यूपी के देवरिया में BA कीछात्रा ने बीच चौराहे पर फिनायल पी लिया। इस दौरान अफरातफरी मच गई। लोगों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि छात्रा ने फिनायल क्यों पिया इसकी जानकारी अभी नहीं हो सकी है।

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से खबर आ रही है कि रामपुर कारखाना क्षेत्र में गुरुवार की सुबह बीच चौराहे पर बीए की एक छात्रा ने फिनायल पी लिया। छात्रा को फिनायल पीते देख चौराहे पर मौजूद लोग सकते में आ गए। थोड़ी ही देर बाद छात्रा को उल्टी होने लगी। यह देख चौराहे पर अफरा- तफरी मच गई। आनन-फानन में लोगों ने उसे पीएचसी डुमरी पहुंचाया जहां से महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर कर दिया गया। छात्रा ले फिनायल क्यों पिया इसकी जानकारी अभी नहीं हो सकी है।

देवरिया के रामपुर कारखाना नगर पंचायत मुख्य चौराहे पर गुरुवार की सुबह बीए की एक छात्रा पहुंची। वह पिट्ठू बैग लिए हुए थी। आसपास के लोगों के मुताबिक सुभाषचंद्र बोस चौक के पास पहुंचकर उसने अपना बैग खोला और फिनायल का बोतल निकाल लिया। लोगों के कुछ समझने से पहले ही वह बोतल खोल और गटागट आधा बोतल फिनायल पी गई। इसी दौरान एक युवक उसके पास पहुंचा और बोतल छीनने की कोशिश करने लगा। थोड़ी ही देर बाद छात्रा को उल्टी होने लगी। यह देख चौराहे पर अफरा-तफरी मच गई। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई।