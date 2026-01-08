BA कीछात्रा ने बीच चौराहे पर क्यों पी लिया फिनायल? मची अफरा-तफरी; लोगों ने पहुंचाया अस्पताल
यूपी के देवरिया में BA कीछात्रा ने बीच चौराहे पर फिनायल पी लिया। इस दौरान अफरातफरी मच गई। लोगों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि छात्रा ने फिनायल क्यों पिया इसकी जानकारी अभी नहीं हो सकी है।
उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से खबर आ रही है कि रामपुर कारखाना क्षेत्र में गुरुवार की सुबह बीच चौराहे पर बीए की एक छात्रा ने फिनायल पी लिया। छात्रा को फिनायल पीते देख चौराहे पर मौजूद लोग सकते में आ गए। थोड़ी ही देर बाद छात्रा को उल्टी होने लगी। यह देख चौराहे पर अफरा- तफरी मच गई। आनन-फानन में लोगों ने उसे पीएचसी डुमरी पहुंचाया जहां से महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर कर दिया गया। छात्रा ले फिनायल क्यों पिया इसकी जानकारी अभी नहीं हो सकी है।
देवरिया के रामपुर कारखाना नगर पंचायत मुख्य चौराहे पर गुरुवार की सुबह बीए की एक छात्रा पहुंची। वह पिट्ठू बैग लिए हुए थी। आसपास के लोगों के मुताबिक सुभाषचंद्र बोस चौक के पास पहुंचकर उसने अपना बैग खोला और फिनायल का बोतल निकाल लिया। लोगों के कुछ समझने से पहले ही वह बोतल खोल और गटागट आधा बोतल फिनायल पी गई। इसी दौरान एक युवक उसके पास पहुंचा और बोतल छीनने की कोशिश करने लगा। थोड़ी ही देर बाद छात्रा को उल्टी होने लगी। यह देख चौराहे पर अफरा-तफरी मच गई। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई।
लोगों ने छात्रा को युवक के साथ ई रिक्शा से डुमरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर कर दिया गया। इसके संबंध में प्रभारी थानाध्यक्ष अभिषेक यादव ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं है। अभी अस्पताल से पता करता हूं।