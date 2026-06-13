फर्जी ब्रिगेडियर क्यों बन गया 21 साल का युवक, सेना की वर्दी पहनने की पीछे क्या थी मंशा? एजेंसियां अलर्ट

शाहजहांपुर में सेना क्षेत्र में वर्दी पहनकर फर्जी ब्रिगेडियर को हिरासत में लिया गया है। फर्जी बिग्रेडियर के पकड़े जाने के बाद से ही जांच एंजेसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं।

Shahjahanpur News: यूपी के शाहजहांपुर में सेना की वर्दी पहने 21 साल के युवक को मिलिट्री पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सेना क्षेत्र में ब्रिगेडियर की वर्दी पहनकर घूम रहे युवक की पहचान रोजा थाना क्षेत्र के दुर्गा एन्क्लेव कॉलोनी निवासी आर्यन वर्मा पुत्र अनिल कुमार वर्मा के रूप में हुई है। सेना की वर्दी पहनने और ब्रिगेडियर बनकर लग्जरी कार से घूमने के पीछे युवक की क्या मंशा थी? इसको लेकर जांच एजेंसियां अलर्ट पर हैं।

शुक्रवार को शहीद संग्रहालय में हिरासत में लिए गए रोजा क्षेत्र के दुर्गा एन्क्लेव निवासी आर्यन वर्मा से सेना के अधिकारियों ने काफी देर तक पूछताछ की। मौके पर स्थानीय पुलिस भी पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। सूत्रों के अनुसार एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि युवक सिर्फ ब्रिगेडियर की वर्दी पहनकर घूम रहा था या इसके पीछे कोई अन्य मंशा भी थी। जांच एजेंसियां उसके मोबाइल फोन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन गतिविधियों की भी पड़ताल कर रही हैं। खासतौर पर यह देखा जा रहा है कि उसका विदेशों, विशेषकर पाकिस्तान से किसी प्रकार का संपर्क तो नहीं रहा। पूछताछ के दौरान कई तकनीकी जानकारियां जुटाई गईं।

फर्जी ब्रिगेडियर बनकर घूम रहे युवक ने निजी गाड़ी पर आर्मी का झंडा, नीली-लाल बत्ती और सायरन लगाकर शहर में रौब बना रखा था। जबउसे पकड़ा गया तो वह ब्रिगेडियर की वर्दी पहने हुए था। टाटा हैरियर वाहन से था। जिस पर वन-स्टार प्लेट तथा आर्मी मुख्यालय का ध्वज लगा हुआ था। उसके कब्जे से ब्रिगेडियर का एक फर्जी पहचान पत्र, एक पिस्टलनुमा हथियार, एएमसी रेजीमेंटल केन (छड़ी) तथा सेना से संबंधित प्रतीत होने वाली अन्य सामग्री बरामद की गई। उसके साथ मौजूद दो व्यक्ति काले परिधान में एनएसजी कमांडों जैसा स्वरूप धारण किए हुए थे। चालक के पास भारत सरकार का पहचान पत्र भी पाया गया। दुर्गा एंक्लेव के लोगों के अनुसार युवक सायरन बजाते हुए निकलता था तो लोग उसे सेना का बड़ा अधिकारी समझकर रास्ता दे देते थे। कॉलोनी में उसके पिता अनिल कुमार वर्मा का भी इसी वजह से दबदबा बढ़ गया था। रिश्तेदारों और मिलने वालों का घर पर आना-जाना लगा रहता था। वहीं शहर में जगह-जगह मौजूद ट्रैफिक पुलिस भी आर्मी का झंडा लगी गाड़ी देखकर उसे बिना रोक-टोक निकलने देती थी।

घर के बाहर लगी थी ‘ब्रिगेडियर’ की नेम प्लेट शाहजहांपुर। फर्जी ब्रिगेडियर बनकर घूम रहे आर्यन वर्मा के दुर्गा एंक्लेव स्थित घर पर भी सेना की इंटेलिजेंस टीम पहुंची। जांच के दौरान घर के बाहर “डॉ. आर्यन वर्मा, ब्रिगेडियर एएमसी, पंचकुला” के नाम की नेम प्लेट लगी मिली। किसी भी देश का नक्शा या कुछ भी दस्तावेज तो नहीं है, इसकी जांच टीम ने घर पर गहनता से की। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि युवक कब से खुद को ब्रिगेडियर बताकर लोगों के बीच रह रहा था और क्या उसने इस पहचान का इस्तेमाल किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी किया।

जनवरी से नजर में था फर्जी ब्रिगेडियर, शहीद संग्रहालय में दबोचा फर्जी ब्रिगेडियर बनकर घूम रहे युवक को पकड़ने के लिए पूर्व सैनिक और सेना के अधिकारी पिछले कई महीनों से सक्रिय थे। रिटायर्ड सूबेदार मेजर रमेश दीक्षित ने बताया कि जनवरी में युवक की गतिविधियों की जानकारी मिलने के बाद सेना के अधिकारियों को अवगत कराया गया था। इसके बाद युवक कुछ समय के लिए गायब हो गया। अप्रैल से दोबारा सक्रिय होने पर उसकी निगरानी तेज कर दी गई। पूर्व सैनिकों और सेना के अधिकारियों ने 24 घंटे उसकी गतिविधियों पर नजर रखी। कई बार उसे संकेत भी दिए गए, लेकिन उसने खुद को सेना अधिकारी बताना नहीं छोड़ा। बाद में एडम कमांडेंट के निर्देशन में योजना बनाई गई। इसी क्रम में 12 जून को शहीद संग्रहालय में कार्यक्रम के बहाने बुलाकर युवक को हिरासत में ले लिया गया।

पिता उद्यान विभाग में हैं निरीक्षक, जमाते थे प्रभाव फर्जी ब्रिगेडियर के पिता अनिल कुमार वर्मा उद्यान विभाग में निरीक्षक पद पर तैनात बताए जा रहे हैं। विभागीय कर्मचारियों के अनुसार वह अक्सर अपने बेटे के सेना में ब्रिगेडियर होने की बात कहकर प्रभाव जमाते थे। सहयोगियों से बड़े-बड़े काम मिनटों में कराने की बातें भी करते रहते थे। कुछ कर्मचारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि इतनी कम उम्र में ब्रिगेडियर बनना संभव नहीं है, लेकिन इस बात पर वह नाराज हो जाते थे। कर्मचारियों के बीच लंबे समय तक बेटे के सेना में बड़े अधिकारी होने की चर्चा बनी रही और इसी वजह से परिवार का रुतबा भी बढ़ गया था।

मां को बेटे के ‘ब्रिगेडियर’ होने पर था भरोसा फर्जी ब्रिगेडियर के पकड़े जाने के बाद परिवार भी चर्चा में आ गया है। युवक की मां मनोज कुमारी भावलखेड़ा ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय जलालपुर तालुका गरी में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात हैं। परिवार और कॉलोनी के लोगों के अनुसार वह अपने बेटे को सेना में अधिकारी मानती थीं। उन्होंने लोगों से कहा था कि बेटा पूरी तैयारी के बाद सेना में ब्रिगेडियर बना है। दुर्गा एंक्लेव कॉलोनी में भी परिवार का अच्छा प्रभाव माना जाता था। मामले के खुलासे के बाद अब कॉलोनी के लोग पूरे घटनाक्रम को लेकर तरह-तरह की चर्चा करते नजर आए।

बरेली से पहुंची इंटेलिजेंस टीम, घंटों चली पूछताछ फर्जी ब्रिगेडियर के पकड़े जाने के बाद बरेली से सेना की इंटेलिजेंस टीम भी शाहजहांपुर पहुंची। दोपहर करीब डेढ़ बजे टीम ने युवक से विस्तृत पूछताछ शुरू की और कई बिंदुओं पर जानकारी जुटाई। इस दौरान सेना के अधिकारियों ने पूरे मामले में गोपनीयता बनाए रखी। पूछताछ के समय बाहरी लोगों की आवाजाही भी सीमित कर दी गई थी। सूत्रों के अनुसार युवक से उसकी गतिविधियों, पहचान और संपर्कों को लेकर सवाल पूछे गए। सेना के अधिकारी पूरे मामले को संवेदनशील मानते हुए हर पहलू पर जांच कर रहे हैं। फिलहाल अधिकारी सार्वजनिक तौर पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं।