बिस्मिल्लाह खां का पुश्तैनी मकान क्यों तोड़ा गया? VDA ने दिया जवाब, अखिलेश के पोस्ट से मचा था बवाल

बिस्मिल्लाह खां के वाराणसी स्थित पुश्तैनी मकान के तोड़े जाने पर सियासत में गरमाहट ला दी है। इस संबंध में अखिलेश का बयान आने के बाद सोशल मीडिया पर सियासी तूफान सा आ गया। हालांकि अब वीडीए ने कहा है कि मकान का ध्वस्तीकरण सरकारी कार्रवाई के तहत नहीं की गई है।

वाराणसी, विशेष संवाददाता। शहनाई के उस्ताद भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां के सरायहड़हा (चौक) स्थित पुश्तैनी मकान के तोड़े जाने पर उपजे विवाद ने सियासत में गरमाहट ला दी है। इस संबंध में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान आने के बाद शनिवार को सोशल मीडिया पर सियासी तूफान सा आ गया। हालांकि अब वीडीए ने सफाई देते हुए कहा है कि मकान का ध्वस्तीकरण सरकारी कार्रवाई के तहत नहीं, बल्कि उनके परिवारजनों ने ही कराया। साथ ही इसका नवीनीकरण होगा।

दीवाली से एक दिन पहले अखिलेश यादव के एक पोस्ट ने सियासी हंगामा खड़ा खर दिया। दरअसल, सपा चीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए लिखा, 'भाजपा और उनके संकीर्ण सोच के संगी-साथी कला और कलाकारों के हमेशा खिलाफ रहते हैं। भाजपा नफरत की आग में जलकर देश को नुकसान पहुंचा रही है। जिनके आगे भारत रत्न लगा हो, उनकी मिली-जुली विरासत को ध्वस्त करना, उनके मान-सम्मान के साथ-साथ भारत के मान को भी ध्वस्त करने के समान है। सपा सरकार में आने पर भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां की सांगीतिक धरोहर को बचाने के लिए श्रवण-संग्रहालय बनाएंगे।'

इसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) ने सोशल मीडिया पर सरकार को घेरा। कांग्रेस ने कहा, 'देश की शान उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की धरोहर पर बुलडोजर चलाने का यह शर्मनाक कृत्य इस बात का सबूत है कि इस सरकार के लिए न तो कला का कोई मोल है और न ही देश के महान सपूतों के प्रति कोई सम्मान। एक तरफ बाबा की सरकार विरासत बचाने के झूठे ढोल पीटती है और दूसरी तरफ अपनी सियासी सनक में देश की सांस्कृतिक आत्मा को रौंद डालती है। महान कलाकारों और उनकी अमूल्य धरोहरों के इस अपमान का हिसाब लेगी यूपी की जनता।’ वहीं, आप सांसद संजय सिंह ने एक्स अकाउंट पर वीडियो और फोटो डालकर पुलिस पर धमकाने का आरोप लगाया।

बीजेपी ने दिया जवाब बीजेपी ने विपक्षी दलों के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि ‘झूठ और भ्रम की राजनीति आखिर कब तक करेंगे अखिलेश जी? सच्चाई यह है कि उस्ताद के पैतृक मकान को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच विवाद था, जो अब सुलझ चुका है। मकान की जर्जर स्थिति को देखते हुए भाजपा सरकार वहां संग्रहालय बनवाने जा रही है। आगे लिखा कि ‘जनता अब समझ रही है कि आपने मुसलमानों को केवल अपने वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है, उनके सम्मान, विरासत और वास्तविक हितों की आपको कभी चिंता नहीं रही। राजनीति झूठ से नहीं, काम और सच्चाई से होती है।’

पुश्तैनी मकान का परिवार करा रहा नवीनीकरण : वीडीए सोशल मीडिया पर उठे सवालों पर वीडीए के सचिव वेद प्रकाश मिश्र ने स्पष्ट किया कि मकान का ध्वस्तीकरण किसी सरकारी कार्रवाई के तहत नहीं, बल्कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के परिवारजन ही करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उस्ताद के पौत्र और स्वर्गीय महताब हुसैन के पुत्र मोहम्मद सिब्तैन का मकान संख्या सीके 46/63 करीब 500 वर्गफीट क्षेत्रफल में भूतल सहित दो तल में निर्मित है। यह काफी पुराना एवं जर्जर हो चुका है। वही मकान का नवीनीकरण करा रहे हैं।