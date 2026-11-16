'अब्दुल दरी ही नहीं बिछाएगा', आखिर असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में क्यों ले लिया यूटर्न?
असदुद्दीन ओवैसी ने बीते दिनों कहा था कि अब्दुल पंक्चर ही नहीं लगाएगा, वह मुख्यमंत्री भी तो बन सकता है। इसके बाद ही उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को अपने मोर्चे का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया।
AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अभी एक सप्ताह पहले ही कहा था कि 'अब्दुल सिर्फ पंक्चर ही क्यों बनाए, वो मुख्यमंत्री भी बन सकता है।' इसके बाद डायरेक्ट यूटर्न लेते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने आजाद पार्टी के चीफ चंद्रशेखऱ आजाद रावण को अपने मोर्चे का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया। उनकी पार्टी के कई नेता भी इस फैसले से हैरान रह गए। वहीं जब उनसे सवाल किया जाता है तो वे गोलमोल जवाब देने की कोशिश करते हैं।
मुस्लिम-दलित राजनीति
एआईएमआईए और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन के दो दिन बाद ही असदुद्दीन ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद को यूपी का मुख्यमंत्री चेहरा बता दिया। दोनों पार्टियों ने मिलकर यूपी में सामाजिक परिवर्तन मोर्चा (SPM) बनाया है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि वह हिंदू और मुस्लिम की राजनीति नहीं करते बल्कि उन्हें समानता में भरोसा है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखऱ आजाद की वजह से बीजेपी वालों की रातों की नींद उड़ गई है। वहीं प्रदेश की 40 फीसदी आबादी मुस्लिमों और दलितों की है। इनके साथ आने से राजनीति के पुराने समीकरण बदल जाएंगे।
चंद्रशेखर आजाद पहले ही खुद को यूपी का मुख्यमंत्री चेहरा मानते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में राज्य में मुफ्त और अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दिया जाएगा। अब इस घोषणा के बाद दोनों ही दल इस बात को प्रमाणित करने में लग गए हैं कि क्यों चंद्रशेखर आजाद ही उनके मोर्चे के लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो सकते हैं। सवाल यह भी होता है कि यूपी में असदुद्दीन ओवैसी खुद मुख्यमंत्री पद का चेहरा क्यों नहीं बने।
AIMIM नेताओं का कहना है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन करने की बातचीत की थी। हालांकि कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन करती तो अखिलेश यादव ही उनका मुख्यमंत्री चेहरा रहते। वहीं आजाद समाज पार्टी के नेताओँ का कहना है कि राज्य में अब पार्टी की मजबूत पकड़ है। वहीं यहां पर चंद्रशेखऱ आजाद की लोकप्रियता भी ज्यादा है। अगर आँध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना की बात आएगी तो एसपीएम मोर्चा असदुद्दीन ओवैसी को अपना मुख्यमंत्री चेहरा बनाएगा। आजाद समाज पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, हमने लगभग87 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है।
एक अन्य नेता का कहना है कि अगर मुस्लिम को मुख्यमंत्री चेहरा बनाया जाता तो दलितों का रुख बदल जाता और इससे बीजेपी को फायदा मिलने वाला था। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर के मुख्यमंत्री चेहरा रहने पर बीजेपी भी उनपर टिप्पणी करने से डरेगी।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें